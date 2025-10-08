Nella giornata di ieri 7 ottobre, i concorrenti presenti nella casa del Grande Fratello hanno sollevato alcune perplessità sull'arrivo di nuovi inquilini che attualmente sono "reclusi" nel tugurio. In particolare, Donatella Mercoledisanto ha fatto notare che l'equilibrio raggiunto potrebbe essere messo a repentaglio dai cosiddetti tuguriati: "Io ho paura".

Il parere dei 'casalinghi' sui 'tuguriati'

Nella giornata di ieri, Francesco Rana e Benedetta Stocchi hanno avuto la possibilità di andare in tugurio e trascorrere qualche ora con Rasha, Flaminia, Ivana, Bena e Mattia.

Mentre Francesco ha detto di essere rimasto spiazzata dalla bellezza di Rasha, Benedetta ha fatto una riflessione: "La convivenza sarà complicata, ma credo che possiamo farcela". Alle parole della salumiera, Donatella Mercoledisanto è apparsa perplessa: "Io ho paura. Loro sono cinque, cioè un gruppo". Inoltre, la concorrente pugliese ha aggiunto che l'equilibrio raggiunto in casa potrebbe essere sconvolto dai nuovi concorrenti. Jonas Pepe, invece, ha chiesto a Francesco e Benedetta, se i "tuguriati" avessero espresso dei giudizi su di loro. Anziché glissare, Stocchi ha risposto in modo affermativo: "Hanno sentito un discorso di Omer che non gli è piaciuto".

Tuttavia, Benedetta ha rassicurato tutti: "Sono tutti carini, belli e simpatici.

Sanno anche pulire perché il tugurio era tutto in ordine rispetto al loro ingresso". Infine, ha avvisato Grazia che, tra i nuovi concorrenti, c'è un ragazzo siciliano.

Benedetta e Francesco incontrano in Tugurio i nuovi inquilini 🤩 #GrandeFratello



Chi sono i nuovi concorrenti

Ai 13 concorrenti del GF, il prossimo lunedì si uniranno altri e cinque inquilini.

Si tratta di:

Flaminia Romoli : una ragazza alla continua ricerca di nuovi stimoli e vive da sola da quando ha 18 anni;

: una ragazza alla continua ricerca di nuovi stimoli e vive da sola da quando ha 18 anni; Ivana Castorina : è sposata e fa la metalmeccanica in una catena di montaggio;

: è sposata e fa la metalmeccanica in una catena di montaggio; Mattia Scudieri : lavora come commesso in uno store, ma sogna di imparare bene l'inglese per poter diventare un pilota d'aerei;

: lavora come commesso in uno store, ma sogna di imparare bene l'inglese per poter diventare un pilota d'aerei; Omar Benadallah detto Bena : dopo essere stato a Londra, è tornato in Italia intraprendendo la carriera di modello;

: dopo essere stato a Londra, è tornato in Italia intraprendendo la carriera di modello; Rasha Younes: è nata in Giordania ma si è trasferita in Italia con la madre e i fratelli quando aveva 4 anni.

GF: crollano gli ascolti nella seconda puntata

Per il Grande Fratello condotto da Simona Ventura sembra non esserci pace, rispetto alla prima puntata il reality show targato Mediaset ha subito un crollo di ascolti.

La seconda puntata in onda lunedì 6 ottobre su Canale 5, infatti, ha incollato al piccolo schermo solamente 2.052.000 spettatori con uno share del 15.5% dalle 21:56 alle 00:35 (Night a 1.123.000 e il 20.8%). Il competitor su Rai 1, Blanca 3 ha invece conquistato 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share dalle 21:51 alle 23:45.