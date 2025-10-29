La notte appena trascorsa al Grande Fratello è stata caratterizzata da diversi schiamazzi notturni. Di conseguenza, il giorno seguente Rasha Younes ha deciso di rimproverare tutti gli inquilini che non le hanno permesso di dormire: "Non si può fare così tutte le sere". In disaccordo con il rimprovero di Rasha, Mattia Scudieri ha replicato: "Mi sta dando fastidio il tuo atteggiamento".

Rasha furiosa con i concorrenti

La mattinata di mercoledì 29 ottobre, è stata caratterizzata da una discussione tra Rasha ed alcuni inquilini. Tutto è partito da Omer Elomari che ha chiesto con sarcasmo: "Ma stanotte che cosa avete fatto?".

A fare eco ci ha pensato Rasha: "Parliamo davanti a tutti così evitiamo di discutere". A seguire, la gieffina ha dato adito ad uno sfogo: "Non esiste che si spenga la luce e tutti fanno caos qui dentro, la vostra libertà finisce dove finisce la mia. Stavolta sono stata zitta ma la prossima volta non succederà". Grazia si è immediatamente scusata, ammettendo le sue responsabilità: "È vero, stanotte abbiamo esagerato". Sebbene Younes abbia accettato le scuse della coinquilina, al tempo stesso, ha proseguito il suo sfogo: "Ogni volta che cercavo di chiudere occhio, sentivo schiamazzi provenire dalla stanza". In disaccordo con la coinquilina, Mattia ha tagliato corto: "A turno, tutti abbiamo fatto degli schiamazzi, ma non per questo il giorno dopo ci siamo alzati facendo questa sfuriata.

Mi sta dando fastidio il tuo atteggiamento". Alle parole di Scudieri, Rasha ha perso le staffe: "Tu vuoi avere per forza ragione, non si può fare così tutte le sere. È stata una mancanza di rispetto, quando si spegne la luce si dorme. Non mi scuso per il mio atteggiamento, perché stamattina mi sono svegliata infastidita dai vostri schiamazzi. Ad un certo punto mi stufo".

Lui così fiero di sua moglie #grandefratello #Rashmer #OMERINERS



Rasha da scazzata è ancora più bella pic.twitter.com/dlzC9arVom — Iaia Trilli 🍉❤️‍🩹 (@IaiaTrilli) October 29, 2025

In seguito allo sfogo di Rasha, Grazia ha rinnovato le sue scuse: "Mi ci metto anch'io, perché ieri mi sono lasciata trascinare".

Mattia, dopo il botta e risposta con la coinquilina, ha fatto un passo indietro: "Va bene, scusa staremo più attenti la prossima volta". Ivana Castorina ha, invece, suggerito di mettere delle regole, per evitare di disturbare chi vuole dormire. Infine, Grazia ha cercato di far capire a Mattia l'errore: "Lei ha semplicemente detto che voleva dormire, abbiamo sbagliato".

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti del web hanno espresso il loro parere. "Rasha ha ragione. Se uno la notte vuole dormire, deve essere libero", ha detto un utente. Un altro telespettatore ha affermato: "Mattia sta dalla parte del torto e vuole la ragione? Assurdo". Un altro ha aggiunto: "Ma perché Mattia sindacalizza che Rasha ha sempre giocato di notte? Se ieri voleva dormire ne ha tutto il diritto".