L'ingresso di nuovi inquilini al Grande Fratello ha creato scompiglio tra i "casalinghi". Tuttavia anche i nuovi arrivati che attualmente si trovano in tugurio hanno avuto delle perplessità sui compagni d'avventura. A tal proposito Ivana durante una chiacchierata con Rasha ha espresso la propria opinione.

Il parere di Ivana sui 'casalinghi'

Rasha e Ivana si sono ritrovate a parlare dei concorrenti che sono entrati al GF due settimane prima rispetto a loro.

Rasha confrontandosi con la compagna d'avventura ha ammesso di voler limare il suo carattere, in modo da evitare discussioni futili all'interno della casa.

Ivana, in un secondo momento, ha preso la parola esprimendo il suo parere sui "casalinghi" che attualmente si trovano nella parte più agiata della casa: "Loro si sentono i concorrenti ufficiali e noi le riserve". Ivana ha poi aggiunto: "A me è sembrato di notare questa cosa, ma ci sta perché anch'io se fossi entrata prima avrei pensato la stessa cosa rispetto ai nuovi concorrenti". Rasha ha cercato di analizzare meglio la situazione, e riguardo al parere espresso da Ivana, ha precisato che nessuno dei "casalinghi" sa nulla sui nuovi concorrenti, e che quindi è bene non farsi paranoie prima dell'incontro. D'accordo con la coinquilina Ivana ha concluso: "È vero, magari andiamo di là e ci accolgono con baci e abbracci".

Donatella: 'Ho paura che gli equilibri possano essere stravolti'

In realtà, anche i "casalinghi" temono l'arrivo dei nuovi inquilini.

Nella giornata di ieri, gli autori del reality show hanno dato la possibilità a Francesco e Benedetta di andare a conoscere i nuovi concorrenti che si trovano nel tugurio. Una volta tornati in casa, la concorrente di Nemi ha ammesso: "Sono tutti carini e simpatici, ma l'accoppiata sarà tosta. Ho visto che alcuni hanno un caratterino...ma comunque credo che sia possibile una convivenza serena".

Donatella è parsa piuttosto titubante, e tal proposito ha affermato: "Ho paura. Loro sono un gruppo, gli equilibri potrebbero essere stravolti".

Tutti i concorrenti del GF

