Jonas Pepe è uno dei concorrenti del Grande Fratello. Nella serata di mercoledì 1° ottobre, il modello romano ha fatto una confidenza particolare a Francesco Rana: "A 19 anni scrissi una lettera a Giacomo Leopardi per rimproverarlo". A seguire il diretto interessato ha spiegato di averlo fatto, perché non condivideva il pensiero pessimista del poeta di Recanati.

Le parole di Jonas

Lo scorso lunedì 29 settembre, i concorrenti hanno varcato la porta rossa del GF. Alcuni di loro hanno iniziato a raccontare la propria vita e si sono lasciati andare ad alcune confidenze come accaduto con Jonas Pepe.

Parlando con Francesco Rana, il modello ha affermato: "A 19 anni scrissi una lettera a Giacomo Leopardi per rimproverarlo" . Secondo il punto di vista del 24enne, il poeta originario di Recanati non si era impegnato abbastanza a cercare la felicità: "Per lui l'uomo puntava a il piacere, non a un piacere. Io gli ho detto in modo rispettoso che non c'è piacere senza aver prima passato un dispiacere".

Poco prima invece, il modello ha confidato a Simone De Bianchi e sua madre Francesca Carrara di essere un fan di The Notorius Big al punto da avergli dedicato un tatuaggio in inglese la cui traduzione è: "Sapevo che stavo andando da qualche parte".

La reazione di alcuni utenti del web

Le parole di Jonas Pepe non sono passate inosservate ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Per questo motivo diversi utenti del web hanno espresso il loro parere in merito: "Francesco è rimasto spiazzato dalla chiacchierata surreale avuta con Jonas". Un altro utente ha affermato: "Jonas è entrato al GF con l'idea di essere un personaggio. Alcuni suoi discorsi non hanno un senso". Un telespettatore ha ironizzato sulla domanda: "Mi chiedo se abbia mai ricevuto una risposta da Leopardi". Un altro ancora invece ha aggiunto: "Il bello è che Jonas ha anche detto di aver scritto una lettera rispettosa visto il calibro del destinatario, aiuto". Tra gli utenti c'è chi si è domandato come Rana non sia scoppiato a ridere in faccia al coinquilino e chi ha fatto una riflessione su Jonas: "È misterioso ma intrigante".

Chi è il modello che ha cercato fortuna in Cina

Matteo Jonas Pepe ha 24 anni ed è di Roma.

Di professione ha fatto il modello per diversi brand famosi di abbigliamento e gioielli. In passato, il giovane ha cercato fortuna in Cina ma poi ha deciso di tornare in Italia e si è iscritto all'università. Nel video di presentazione ufficiale al reality show , il gieffino ha spiegato che gli mancano due esami per laurearsi in scienze politiche.

Dall'esperienza al Grande Fratello invece, Jonas vuole farsi conoscere senza filtri e conquistare i telespettatori.