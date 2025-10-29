Terminata la quinta puntata del Grande Fratello, c'è stato un acceso scontro tra Giulia Saponariu e Jonas Pepe. Dopo un giorno trascorso ad ignorare l'uno con l'altro, la 20enne ha deciso di chiarire con il modello: "Ti chiedo scusa, non volevo ferirti". Il gesto della concorrente, però, è stato mal digerito da diversi utenti del web.

Il chiarimento tra Giulia e Jonas

Nel primo pomeriggio di oggi 29 ottobre, Giulia si è avvicinata a Jonas e ha chiesto di essere ascoltata.

"Ti chiedo scusa se ti ho ferito, ma ti chiedo scusa con sincerità. Ti voglio un bene dell'anima, ma vorrei che tu comprendessi anche me sui motivi che mi hanno portato a nominare te", ha esordito la 20enne piemontese.

La ragazza ha poi proseguito: "So che ti ho deluso, so che ti ho fatto male ma non volevo ferirti. Chiedo scusa se a volte ai tuoi occhi sembro piccola o se non sono all'altezza dei tuoi discorsi". Giulia ha precisato di essere molto legata al modello, tanto che i motivi della nomination sono legati solo alle discussioni avute in settimana. A quel punto la gieffina ha detto: "Capisco se tu mi dici che sono un infame, lo rispetto". Dopo aver ascoltato in silenzio il discorso di Saponariu, il modello ha fornito la sua versione dei fatti: "Mi fanno piacere le cose che hai detto e non me l'aspettavo. Per quanto riguarda la parola infame, non lo pensavo ma l'ho detto in un momento di rabbia. Il piccola è relativo, perché anch'io sono piccolo".

Infine il giovane ha ribadito di essere anche lui legato a lei: "Ti voglio bene anch'io, ma ora sarò più distaccato per evitare di rimanere deluso".

è un mese che vi dico di non esaltare Giulia per 4 frasi da chica mala contro Jonas dette solo per avere una sua reazione. lei gli sta completamente sotto e per lui è la preda più appetibile in quanto più manipolabile #GrandeFratello pic.twitter.com/4MgL2Xgpql — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) October 29, 2025

I motivi del litigio

Durante la quinta puntata del reality show , Giulia ha deciso di nominare Jonas mandando su tutte le furie quest'ultimo. Al termine della diretta, il modello ha dato adito ad un duro sfogo nei confronti della 20enne: "Sei piccola, immatura e pura infame".

Pepe si è risentito perché in settimana colei che credeva fosse sua amica lo aveva inserito tra i "preferiti" mentre in puntata l'ha nominato e rischia l'eliminazione essendo finito al televoto con Donatella e Francesco.

Critiche da parte di alcuni utenti del web

L'atteggiamento remissivo di Giulia nei confronti di Jonas è stato oggetto di critiche su X.

Un utente ha affermato: "È un mese che vi dico di non esaltare Giulia per quattro frasi dette a Jonas solo per avere una sua reazione. Lei è completamente infatuata e per lui è la preda più appetibile in quanto più manipolabile". Un altro telespettatore ha aggiunto: "Assurdo il modo in cui lei si fa manipolare da lui". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Personalmente starei lontano un miglio da un personaggio come Jonas".