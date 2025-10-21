Durante la quarta puntata del Grande Fratello, Jonas Pepe si è reso protagonista di uno scivolone nei confronti di Grazia Kendi. Al termine della diretta Omer Elomari ha rimproverato il modello romano per l'atteggiamento avuto nei confronti della 24enne, ma Jonas è apparso piuttosto infastidito: "Sei molto arrogante, non devi farmi la lezioncina perché so di aver sbagliato".

Scintille tra Omer e Jonas

Durante le nomination, Omer ha deciso di fare il nome di Jonas, spiegando di non aver gradito il modo in cui il modello si è comportato con Grazia nel corso della puntata.

Nel post puntata il concorrente di origini siriane ha deciso di parlarne con il diretto interessato: "Sai bene perché ti ho nominato stasera. Quello che hai fatto non è stato carino". Dal canto suo il modello si è difeso, dicendo di essersi scusato sia in puntata che in confessionale.

Tuttavia Omer ha proseguito esponendo i suo disappunto: "Hai sbagliato". Infastidito dal rimprovero del coinquilino, Jonas ha preso la parola e ha affermato: "Sarà per cultura o perché non ci capiamo, ma anche tu sei molto arrogante". "Arrogante?", ha chiesto perplesso Elomari e Pepe ha confermato: "Sì, pensi di sapere un po' troppo. Non devi infierire e metterci il carico da 12 sulle cose, non devi farmi la lezioncina perché so di aver sbagliato".

Il 24enne romano ha detto di essere consapevole dell'errore nei confronti di Grazia, ma al tempo stesso non vuole che Omer gli dica come debba comportarsi con una donna: "So come ci si comporta".

A quel punto Omer ha concluso la conversazione lasciando intendere che i due non riusciranno mai ad andare d'accordo, specie se Jonas si pone in questo modo davanti alle critiche ricevute.

Un confronto tra Jonas e Omer: “Non mi devi dare lezioni di vita” 🔥 #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/seSiUyUy76 pic.twitter.com/UpYTrmeH4S — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 21, 2025

L'accaduto

In puntata, Simona Ventura ha mandato in onda una clip in cui Jonas ha ammesso che vorrebbe corteggiare Rasha, ma anche che non disdegnerebbe un'avventura di una notte con Grazia a causa degli "ormoni impazziti".

Terminata la clip, Grazia ha detto di esserci rimasta male perché credeva che il modello fosse un suo amico. Quest'ultimo ha replicato: "Cosa guardi? Stai muta, non sono qui per dare spiegazioni a te".

La reazione di alcuni utenti del web

L'atteggiamento spocchioso di Pepe non è passato inosservato ai telespettatori del reality show.

"Abbiamo capito che Jonas è il protetto di quest'edizione visto che può dire tutto ciò che vuole senza ricevere provvedimenti", ha detto un utente.

Un altro ha aggiunto: "Jonas non vale neanche un unghia di Omer". Tra gli utenti c'è invece chi ha sostenuto che Elomari è l'ultimo che può dare lezioni: "Omer dopo aver zittito Giulia, non è proprio il tipo di uomo che può fare la ramanzina a Jonas".