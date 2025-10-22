Nel corso della serata di martedì 21 ottobre, gli autori del Grande Fratello hanno chiesto ai concorrenti di esporsi attraverso un gioco. Arrivato il suo turno, Jonas Pepe si è rivolto a Omer Elomari stuzzicandolo sulla rissa sfiorata dei giorni scorsi: "Fuori saremmo arrivati alle mani". Il modello ha argomentato la sua posizione spiegando che non nutre una particolare simpatia nei confronti del coinquilino.

Le parole di Jonas

Due settimane fa, Jonas e Omer hanno sfiorato la rissa nella casa del GF; lo scontro fisico tra i due è stato evitato solo perché sono stati entrambi separati dagli altri inquilini.

Nella serata di ieri, il modello è tornato a stuzzicare il concorrente siriano: "Penso che tu sia finto con me, perché le pacche sulla spalla e le strette di mano tra me e te non sono reali". Jonas ha spiegato che all'interno del reality show i due hanno deciso di stringere solamente un patto per quieto vivere, ma tra i due non è mai scattata la scintilla della simpatia: "Io e te ci stiamo sulle scatole a vicenda. Sono una persona matura e quindi eviterò lo scontro fisico, ma fuori saremmo arrivati alle mani".

Alle parole del 24enne, Omer è apparso incredulo e ha commentato: "Quindi tu fuori di qua saresti voluto arrivare allo scontro? Va bene".

Jonas a Omer : “dato che sono una persona matura cercherò sempre di evitare lo scontro fisico in televisione…… se fossimo fuori sarebbe potuto capitare”

Questa persona è da studiare. Dice cessate ogni volta che apre bocca #GrandeFratello pic.twitter.com/z4SekZ5UI5 — Flavia (@Flavia42835921) October 21, 2025

Continue provocazioni tra i due concorrenti

Tra Jonas e Omer non c'è mai stato feeling, fin da quando hanno varcato la porta rossa.

Dopo giorni di provocazioni da parte di entrambi, la prima discussione tra i due c'è stata in cucina per la cottura della pizza. Sebbene Omer fosse l'addetto alla preparazione e cottura della pizza, Jonas aveva insistito per aprire il forno. Nel momento in cui si è visto chiudere il forno dal concorrente siriano, il modello ha perso le staffe. I due hanno iniziato a battibeccare fino ad arrivare quasi a uno scontro fisico, che però è stato prontamente evitato dagli altri inquilini. Lunedì 20 ottobre, invece, al termine della diretta Elomari ha rimproverato il coinquilino per le parole utilizzate nei confronti di Grazia. Infastidito dalla ramanzina, Pepe ha sbottato: "Sei molto arrogante, non venire qui a farmi la lezioncina".

L'opinione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commento la situazione che si è venuta a creare al GF tra Omer e Jonas.

"Ma possibile che il modello dice baggianate ogni volta che apre bocca? Che senso ha ora dire a Omer che fuori dalla casa sarebbero arrivati allo scontro fisico?". Un altro utente ha aggiunto: "Preferisco Jonas che ha il coraggio di dire le cose come stanno, a differenza di Omer che vuole passare sempre per il buono della situazione". Un ulteriore utente ha invece affermato: "Omer e Jonas non si sopportano e non vedo qual è il problema, non si può stare simpatici a tutti".