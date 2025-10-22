La compagna di Domenico D'Alterio, Valentina, è tornata sui social per criticare Benedetta Stocchi, pubblicando un video in cui si vede il suo compagno sdraiato sul letto accanto alla coinquilina. Una vicinanza che non è stata affatto gradita dalla donna, la quale ha chiesto ai telespettatori del Grande Fratello di eliminarla: “Eliminatela, l’aspetto alla porta rossa”.

Lo sfogo di Valentina

Nella serata di ieri, Benedetta e Domenico si sono sdraiati sul letto per un momento di relax.

La vicinanza tra i due concorrenti, però, non è stata affatto gradita da Valentina, compagna del concorrente.

La donna ha pubblicato sui social un post contro Benedetta: "Volevo dire a questa signorina che non ha nemmeno rispetto per se stessa". Valentina ha spiegato di essere sempre stata zitta e buona, ma ora non tollera più certe immagini: "Mia cara Benedetta, vuoi la guerra e guerra ti farò". A quel punto, ha chiesto ai telespettatori del reality show di votare per l'uscita di Benedetta: "Eliminatela, l'aspetto alla porta rossa". A tutti coloro che hanno fatto notare alla donna che dovrebbe prendersela con il proprio compagno anziché con la ragazza, Valentina ha risposto: "Lei continua a stuzzicare, nonostante le abbia detto di stare al suo posto".

Il precedente

Lo sfogo di Valentina arriva dopo un confronto con il suo compagno.

La scorsa settimana, ha fatto recapitare una lettera a Domenico in cui ha detto di essere passata sopra a tante cose, ma stavolta non intende più stare zitta. A quel punto, Valentina ha chiesto a Domenico di prendere le distanze da Benedetta, perché le fa male vederli vicini. Inoltre, la donna ha fatto presente al concorrente che lontano dai riflettori ci sono tante persone che seguono il GF, quindi arrivano anche commenti negativi: "Non voglio passare per quella che porta le corna".

Utenti divisi sulla compagna di Domenico

Su X, diversi utenti hanno espresso un parere contrastante sullo sfogo di Valentina.

"Non la compagna di Domenico che crea più dinamiche di quelli che stanno nella casa del GF", ha commentato un utente.

Un altro ha detto: "Ma perché continua ad attaccare Benedetta, quando è il suo compagno che cerca spesso un contatto fisico?". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "Benedetta fino a prova contraria è una donna single, quindi è Domenico che manca di rispetto se si approccia in quel modo a una donna sapendo di essere impegnato fuori". Infine c'è chi ha ironizzato: "Attendo l'uscita di Benedetta per vedere la reazione di Valentina".