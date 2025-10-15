Durante una conversazione notturna in giardino, Ivana Castorina si è aperta con Grazia Kendi e Giulia Saponaro, raccontando uno dei capitoli più significativi della sua vita. Ha raccontato di essere rinata al termine del suo percorso di transizione, spiegando con parole profonde: "Ho vissuto due vite". Ivana ha aggiunto di aver trovato il coraggio di intraprendere quel cammino dopo aver visto una concorrente del Grande Fratello parlare pubblicamente della propria esperienza, nella quale si è riconosciuta e da cui ha tratto forza.

Il racconto di Ivana

Nel corso di una conversazione con Grazia e Giulia, Ivana ha ripercorso uno dei momenti più significativi della sua vita. La sera prima del suo diciottesimo compleanno, ha deciso di scrivere una lettera alla madre per confidarle il profondo disagio che provava e il desiderio di poter finalmente vivere secondo la propria identità. "Ho vissuto due vite", ha raccontato con emozione, "e la prima è stata molto dura". Ivana ha spiegato di essere nata in un corpo che non sentiva suo: "I ragazzi aspettano i 18 anni per la patente o per diplomarsi; io, invece, aspettavo i 18 anni per essere libera". La madre, dopo aver letto la lettera durante la festa di compleanno della figlia, l’ha abbracciata tra le lacrime, dicendole: "Tutte queste persone sono qui per te, perché ti amano".

Ivana ha concluso il suo percorso di transizione il 25 maggio 2009, a 19 anni. Oggi si presenta con serenità e fierezza: "Sono Ivana, di Catania, 35 anni, sposata con Toni, operaia metalmeccanica. Non ho nessuna etichetta".

Le difficoltà di essere accettata dalla società”

Dopo aver completato il suo percorso di transizione, Ivana Castorina ha raccontato di aver dovuto affrontare ancora molte difficoltà per essere accettata dalla società. Nel dialogo con le sue coinquiline, ha spiegato di aver vissuto alcune relazioni brevi, nate dal desiderio di capire meglio se stessa. Tuttavia, non sempre ha incontrato persone in grado di accettarla per ciò che è: “A 21 anni ho avuto una relazione che è durata tre anni.

Quando ci siamo lasciati, mi ha detto che aveva avuto problemi con gli altri mentre era fidanzato con me”. Oggi, Ivana guarda al presente con serenità, felicemente sposata con Toni.

Il commento degli utenti sul web

Il racconto di Ivana Castorina non è passato inosservato agli utenti di X. "Bellissima la storia di Ivana, mi ha commossa molto", ha scritto un utente, mentre un altro ha commentato: "Ivana sei bellissima". Non sono però mancati i pareri critici: "Non capisco perché si debba sempre sottolineare la differenza. Quando vi presentano qualcuno, chiedete se è maschio o femmina? Bisogna imparare ad accettare le persone per ciò che sono, non per appartenenza".

Tra i tanti messaggi, anche uno di grande sostegno: "Ivana Castorina ti porto in finale e ti faccio vincere questo programma, così che le tue sofferenze possano diventare solo un brutto ricordo".