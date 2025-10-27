Nel pomeriggio di domenica 26 ottobre, ai concorrenti del Grande Fratello è stata fatta recapitare una busta rossa che potrà essere aperta esclusivamente quando lo decidono gli autori. In serata, gli inquilini hanno cercato di ipotizzare il contenuto della busta: "Forse è qualcosa che è accaduto all'esterno", ha affermato Ivana Castorina. Jonas Pepe invece è apparso più tranquillo: "Non mi danno per una cosa di cui non conosco il contenuto".

Il contenuto della busta

Nel pomeriggio di ieri, Anita Mazzotta e Jonas Pepe sono stati incaricati dal GF di leggere un comunicato con all'interno alcune direttive.

"Attenzione, questa busta rossa contiene un contenuto duro e spiazzante per qualcuno di voi", ha detto Jonas. Anita ha poi aggiunto che non si tratta di uno scherzo: "Si tratta di un articolo di giornate che riguarda qualcuno di noi".

Le ipotesi dei concorrenti

In serata, i concorrenti si sono ritrovati in giardino e sono tornati a parlare della busta rossa ricevuta nel pomeriggio.

Matteo ha domandato se il contenuto riguarda più inquilini o solamente un concorrente e Anita ha ribadito che si tratta di un contenuto sorprendentie per un solo concorrente. "Una cosa che non ci aspettiamo, altrimenti non parlavano di una cosa spiazzante", ha commentato Grazia. Ivana ha ipotizzato qualche pettegolezzo di gossip: "Magari potrebbe anche essere uno scoop su qualcuno di noi.

Per esempio hanno visto mio marito in compagnia di una donna, questa è una cosa spiazzante". Tra i concorrenti Jonas è apparso il più tranquillo: "Io non capisco perché siete in ansia se tanto non potete sapere il contenuto". Donatella ha fatto notare che si tratta di una notizia spiacevole: "È una cosa negativa, perché la busta è rossa". Flaminia ha invece affermato: "Ma sicuramente è una cosa che è accaduta all'esterno e vuole dircela". Benedetta ha chiesto: "Ma è una cosa che abbiamo fatto noi qui dentro o riguarda l'esterno?". Poco dopo Grazia è scoppiata a piangere per la tensione accumulata, ma è stata rassicurata da Rasha: "Dai vedrai che non sarà nulla di grave. Poi non sappiamo neanche a chi è indirizzata la cosa".

L'opinione dei telespettatori

Su X, alcuni utenti hanno commentato cosa potrebbe esserci scritto all'interno della busta rossa.

"Secondo me riguarda Benedetta e Domenico", ha affermato un utente. Un altro ha affermato: "Tutto così scontato, che noia". Un telespettatore ha commentato: "A me interessa sapere solo cosa sta succedendo tra Omer e Rasha". Un ulteriore utente ha commentato: "Guardate Benedetta come si preoccupa subito per sapere a chi è indirizzata la busta. Evidentemente ha la coscienza sporca".