In occasione della seconda puntata del Grande Fratello, Giulio Carotenuto e Benedetta Stocchi hanno avuto un confronto visto che i due avevano mostrato un certo feeling ma poi si sono allontanati in quanto il 29enne ha ammesso di avere le idee confuse. Dopo essere finito al centro delle polemiche, il dentista si è sfogato nel post puntata: "Sono l'unico che qua dentro non finge".

Le dichiarazioni di Giulio

Durante la diretta del GF, Simona Ventura ha cercato di indagare sui motivi dell'allontanamento tra Benedetta e Giulio.

Terminata la puntata, Anita ha incalzato Carotenuto: "Tu vuoi dirmi che non ti sei mai avvicinato a qualcuno qua dentro sapendo che le coppie piacciono ai telespettatori?".

"No", la replica secca del dentista che successivamente ha cercato di fornire la sua versione dei fatti: "Sono stato frainteso, ho sbagliato". Il diretto interessato ha spiegato che non si è mai avvicinato a Benedetta per creare dinamiche ai fini del reality show: "Sono un ragazzo molto impulsivo". Inoltre il 29enne ha detto di essere stato frainteso anche su quanto detto in confessionale: "Io non ho mai detto che c'è del tenero tra Benedetta e Domenico, ho fatto un esempio sbagliato". Il concorrente ha poi negato di corteggiare tutte le ragazze presenti nella casa: "Con Giulia sto costruendo un rapporto di amicizia". Nonostante tutto Francesca ha continuato a dubitare del coinquilino, tanto che quest'ultimo ha proseguito: "In un gioco come il GF bisogna essere egoisti perché siamo tutti qui per giocare.

Sono l'unico che qua dentro non finge ora e non lo farà mai".

Infine Giulio Carotenuto si è augurato che nelle prossime settimane Francesca si possa ricredere su di lui.

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno commentato il modus operandi del 29enne.

" Giulio è un egocentrico narcisista", ha sentenziato un utente. Un altro telespettatore si è complimentato con la salumiera di Nemi: "Brava Benedetta che nomina Giulio". Anche un altro telespettatori si è complimentato con i concorrenti per le prime nomination della stagione: "Bene così tutte le donne sono salve e uscirà un uomo visto che sono in nomination Matteo, Omer e lo stesso Giulio".

Infine c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore dell'odontoiatra: "Io lo salverei per dargli un'altra possibilità".

GF: ascolti seconda puntata

Il 6 ottobre si è rinnovata la sfida degli ascolti del prime time tra Rai e Mediaset.

Su Rai1 è andata in onda la seconda puntata di Blanca 3 ha interessato 3.829.000 spettatori pari al 23.8% di share dalle 21:51 alle 23:45. Su Canale 5 il Grande Fratello condotto da Simona Ventura ha invece tenuto incollati al piccolo schermo 2.052.000 spettatori con uno share del 15.5% dalle 21:56 alle 00:35.