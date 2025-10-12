"State attenti alle parole che mi dite, perché potrei reagire." A causa di queste affermazioni pronunciate da Omer Elomari all’interno della casa del Grande Fratello, è scoppiata un’altra discussione che ha coinvolto tutti i concorrenti. Omer si è sfogato, convinto che da una settimana a questa parte alcuni inquilini stiano facendo di tutto per provocarlo.

L'avvertimento di Omer

Nel pomeriggio di ieri, Omer Elomari ha avuto un’accesa discussione con Jonas Pepe, tanto che i due sono quasi arrivati al contatto fisico. In serata è scoppiato un nuovo confronto quando il concorrente ha riunito tutti gli inquilini per rivolgere loro un rimprovero: "Io sono un essere umano, quindi state molto attenti alle parole che mi dite, perché potrei reagire.

Se siete tristi o felici, a me non interessa". Il discorso di Omer è stato interrotto dalle ragazze, che gli hanno chiesto di usare un tono più pacato e meno aggressivo. A quel punto, il gieffino ha redarguito Giulia per averlo interrotto: "Non sto parlando con te, quindi non rispondere". Donatella e Rasha hanno invitato tutti a calmarsi vista la tensione crescente, mentre Domenico ha cercato di portare via Omer dalla cucina. Nonostante ciò, Giulia è apparsa visibilmente infastidita dal comportamento del coinquilino: "Ma che andasse a quel paese, sono stufa del suo caratteraccio".

ad Omer non frega niente se Jonas e gli altri stan male per Anita, non gli devono rispondere male, vabbè anche meno mo eh?Non me lo venite a giustificare, fa tanto la vittima poi empatia per cose SERIE zero, il gioco qua non c'entra niente,ma si ripigliasse #grandefratello pic.twitter.com/0COJlyzuHA — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) October 11, 2025

Il chiarimento tra Omer e Giulia

Successivamente, Giulia e Omer si sono ritrovati a bordo piscina per un confronto.

Il concorrente ha spiegato di aver perso le staffe con Jonas perché ha visto nel suo atteggiamento una mancanza di fiducia: “Io mi stavo occupando della pizza, perché aprire sempre il forno? Mi ha mancato di rispetto". Dal canto suo, Giulia ha chiarito al coinquilino di essere intervenuta, ma senza l’intento di prendere le difese di Jonas: “Non mi piace quando le persone alzano i toni”.

Critiche dal web all’indirizzo di Omer

Su X, diversi utenti hanno commentato criticamente l’atteggiamento di Omer Elomari.

“A Omer non interessa se Jonas e gli altri stanno male per l’uscita di Anita, ma non devono rispondergli male. Ora venite a giustificare il suo modo di fare, perché qui il gioco non c’entra niente”, ha scritto un utente.

Un altro ha aggiunto: “Omer non può usare quel tono con persone che conosce da appena dieci giorni”. Un ulteriore commento recita: “Una persona così non può convivere con degli sconosciuti, ha un modo di fare troppo aggressivo”. Al contrario, c’è anche chi difende il concorrente, sostenendo che fin dall’inizio del reality Omer venga provocato e isolato: “Nessuno là dentro ha mostrato empatia nei confronti di Omer”.