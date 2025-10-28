Terminata la diretta del Grande Fratello del 27 ottobre, Omer Elomari e Jonas Pepe si sono confrontati per l'ennesima volta. Il concorrente siriano ha prima accusato il coinquilino di prendersi gioco di lui per come parlare la lingua italiana, poi ha sostenuto che il modello sia geloso di lui: "Cresci un po', perché hai un livello basso". Dal canto suo Jonas si è difeso accusando il coinquilino di essere permaloso.

Scintille tra Omer e Jonas

Omer e Jonas non si sono mai sopportati e non hanno mai fatto niente per nasconderlo.

Nel post puntata del GF, in onda ieri 27 ottobre, Elomari e Pepe si sono a lungo guardati con aria di sfida.

Ad un certo punto Jonas ha esordito: "La prima persona che ha provocato lo scontro fisico è stata Omer, perché da lontano mi chiedeva di raggiungerlo per non so cosa". Anziché glissare il concorrente siriano ha replicato ribandendo la sua posizione: "Io non ho provocato nessuno, ti ho solo chiesto di raggiungermi per parlare. Tu fai sempre battute su di me che non so esprimermi bene nella lingua italiana, impara tu ad imparare una lingua straniera in un anno". "Io non ho mai detto che tu non parli bene l'italiano, ma è normale che qualche termine lo sbagli", ha tagliato corto il modello. Successivamente Pepe ha chiesto al coinquilino di dirgli tutto ciò che pensa e Omer ne ha approfittato: "Sei una persona gelosa.

Non accetti il fatto che io sono più rispettato in questa casa rispetto a te. Cresci un po', perché hai un livello basso ". Jonas si è difeso accusando Elomari di essere permaloso.

Il precedente

In puntata, Simona Ventura ha stuzzicato i due concorrenti.

La conduttrice ha mandato in onda una clip in cui si sente Jonas criticare Omer con Rasha: "Sembra un cagnolino appiccicoso". Inoltre il modello è convinto che Elomari lo veda come il terzo incomodo.

Terminata la clip Pepe ha punzecchiato l'inquilino: "Ti vergogni di dire che ti piace una donna?". Dal canto suo il concorrente siriano ha spiegato: "Non mi vergogno. Lo dico che Rasha mi piace, ma voglio andarci con i piedi di piombo". La stessa Rasha ha affermato: "Omer non mi corteggia perché sono la prima ad avere il freno a mano".

Il parere di alcuni utenti del web

Su X, l'ennesimo botta e risposta tra Omer e Jonas non è passato inosservato.

Un utente ha criticato il modello: "Non è per niente simpatico quando prende in giro Omer per suo modo di parlare l'italiano". Un altro telespettatore ha detto: "Omer sembra essere tutto d'un pezzo, ma anche lui è solito provocare Jonas". Tra i vari utenti c'è chi crede che la rivalità tra Omer e Jonas sia causata dall'ambiguità di Rasha: "Forse è lei che dovrebbe decidere cosa fare e magari smettere di illudere Omer".