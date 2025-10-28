In seguito all'ennesimo botta e risposta con Jonas Pepe, Omer Elomari si è sfogato con Francesco Rana e Simone De Bianchi. Nel dettaglio, il concorrente siriano ha lasciato intendere che lontano dai riflettori del Grande Fratello non avrebbe avuto problemi a cercare lo scontro fisico con il modello: "Fuori di qua se voglio picchiarlo chi mi ferma?". Parole che Francesco ha immediatamente condannato.

Omer ai ferri corti con Jonas

Durante la puntata del Grande Fratello, Omer e Jonas sono stati nuovamente protagonisti di un botta e risposta che si protratto anche nel post puntata.

Nel primo pomeriggio di oggi, il concorrente siriano si è ritrovato a fare una riflessione con Francesco e Simone: "Mi piace che non puoi andare oltre, hai capito? Ci sono dei limiti che devi fermare. Se io arrivo al limite e fuori voglio picchiarlo, chi mi ferma? Fuori nessuno mi può fermare, mentre qui dentro ci sono dei limiti".

Ovviamente Rana ha immediatamente redarguito Elomari: "Ma come chi ti ferma? Fuori ti prendi una denuncia se picchi una persona, non puoi farle queste cose".

omer : “fuori io sono peggio di qua” e poi dice tutto questo

MENOMALE CHE È JONAS QUELLO L’AGGRESSIVO #jonita #grandefratello pic.twitter.com/8px5NPv9Ga — mi fai impazzire (@emifaimpazzire) October 28, 2025

Su X, diversi telespettatori di Mediaset Extra che hanno ascoltato il discorso di Omer Elomari hanno criticato il suo ragionamento.

Un utente ha tagliato corto: "Menomale che Jonas è quello aggressivo". Un altro ha aggiunto: "Anche Jonas ha ammesso che sarebbe arrivato allo scontro fisico con Omer se non ci fossero state le telecamere". Un telespettatore ha affermato: "Omer ha sbagliato ma anche Jonas terminata la puntata ha detto che vuole stuzzicarlo in modo da fargli perdere la pazienza e farsi alzare le mani.

Quindi di cosa stiamo parlando?". Tra i vari utenti c'è chi ha condannato l'atteggiamento di entrambi: "Jonas e Omer sembrano due bambini dell'asilo".

I motivi dell'astio

Tra Omer e Jonas non è mai scoccata la scintilla della simpatia, tanto che i primi giorni di reality show i due hanno quasi sfiorato la rissa.

Nei giorni successi i due hanno cercato di andare d'accordo per una sorta di quieto vivere, ma non sono mancate le frecciatine da uno e dall'altra parte. In occasione della puntata di ieri, Jonas ha definito l'inquilino un "cagnolino appiccicoso" per via dell'atteggiamento con Rasha e lo stuzzicato sostenendo che abbia paura a corteggiarla. Dal canto suo Elomari ha precisato che non ha mai nascosto l'interesse per la coinquilina, ma non intende gettarsi a capofitto se non ha rassicurazioni dall'altro lato. Al termine della diretta, i due concorrenti si sono nuovamente confrontati e Omer ha cercato di dispensare consigli al modello: "Cresci un po', perché voli troppo basso".