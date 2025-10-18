“Da oggi, fino a data da destinarsi, avrete a disposizione solo acqua fredda”: questo il comunicato recapitato dal Grande Fratello agli inquilini, contenente la punizione. Nella serata di giovedì ai concorrenti era stato chiesto di essere sinceri durante il gioco della verità, mentre a giudicarli erano direttamente i telespettatori tramite un sondaggio sull’account ufficiale del reality.

Scatta la prima punizione

Nella giornata di giovedì, gli autori hanno chiesto ai concorrenti di fare il gioco delle verità ponendo una condizione: onestà. A giudicare la sincerità di ogni singolo concorrente sono stati gli stessi telespettatori tramite un sondaggio pubblicato sull'account ufficiale del reality show.

Dunque i concorrenti sono stati avvertiti che, in caso di mancata trasparenza, avrebbero subito delle “dure conseguenze”.

Durante la serata di ieri, 17 ottobre, gli inquilini hanno ricevuto un comunicato da parte del GF in cui sono stati messi al corrente dell’esito del gioco: “Il pubblico ha stabilito che più della metà di voi non è stato all’altezza della sfida, dimostrando poca o nessuna volontà nell’esporsi e nel mettersi sinceramente a nudo”. Di conseguenza è arrivata la prima punizione nei confronti degli inquilini: “Da adesso e fino a data da stabilire, avrete a disposizione solamente acqua fredda”.

Ovviamente non sono mancati mugugni da parte dei concorrenti, ma Ivana ha fatto notare che “il pubblico è sovrano”, mentre Grazia Kendi ha ironizzato: “Questa è la vendetta del tugurio”.

Una punizione gelida per i Casalinghi 🥶 #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/oIMi3EyNfy pic.twitter.com/hgNP5Y7DZl — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 17, 2025

Cos’è successo durante il gioco della verità

Durante il gioco della verità, i telespettatori hanno ritenuto che non tutti i concorrenti siano stati onesti.

Tra gli inquilini più discussi c’è stato Bena: il modello pistoiese è stato definito “comodino” da Omer Elomari, “trasparente” da Matteo Azzali, “opportunista” da Ivana Castorina e “maleducato” da Flaminia Remoli. Francesco Rana ha discusso con Donatella Mercoledisanto, mentre Grazia Kendi ha ricevuto critiche da Francesca e Simone (madre e figlio giocano come unico concorrente).

Il commento dei telespettatori

Sulla pagina X del GF, i telespettatori hanno espresso soddisfazione per la punizione inflitta ai concorrenti.

“Era stato chiesto di essere sinceri, se non lo sono ben gli sta”, ha tagliato corto un utente. Un altro ha invece giudicato la punizione troppo leggera: “Queste sarebbero le dure conseguenze?” Un terzo ha sostenuto che il cast sia ancora troppo anonimo: “Se non si danno una svegliata con le dinamiche, il flop è dietro l’angolo”. Infine un telespettatore ha affermato: “Ma un po’ di fantasia no? Veramente tutto troppo soft per essere un reality”.