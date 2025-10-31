Rasha Younes è apparsa infastidita per via dell'atteggiamento di Valentina Piscopo, ovvero la compagna di Domenico D'Alterio. Vedendo stuzzicare la ragazza con Omer Elomari, la concorrente di origini palestinese si è sfogata con Mattia Scudieri: "Non trascinasse Omer nel suo teatrino". La paura di Rasha è che Valentina voglia avvicinarsi a Omer solo per far ingelosire il suo compagno.

Lo sfogo di Rasha

Nella sesta puntata del Grande Fratello in onda ieri 30 ottobre, la compagna di Domenico ha varcato la porta rossa e resterà nella casa per alcuni giorni come ospite.

Terminata la diretta, Valentina ha stuzzicato Omer mettendosi seduta in braccio a lui. Il giorno seguente i due hanno continuato a giocare e riconcorrersi per tutta la casa e la scena non è passata inosservata a Rasha. Quest'ultima ne ha approfittato per sfogarsi con Mattia: "Se pensa di giocare con lui, se lo togliesse dalla testa. Non trascini Omer nel suo teatrino".

Nonostante Mattia abbia rassicurato la concorrente sulla buonafede di Valentina, la 24enne palestinese si è detta in disaccordo: "Lei è libera di fare ciò che vuole, ma non deve far passare male lui". In un secondo momento Rasha ha affrontato l'argomento con Omer e Flaminia per spiegare la sua posizione: "Lei è entrata mirata. Se io esplodo, altro che show ma non voglio esplodere perché penso che non sia competizione.

Valentina è entrata qui perché convinta che Domenico stia flirtando con Benedetta, mal lei cosa sta facendo?"

Rasha che minaccia quella che sta facendo lo show di non provare a mettere in mezzo Omer nel suo teatrino come ha fatto con Benedetta

BRAVAA!!! #grandefratello pic.twitter.com/VganxtAGxM — 🌻 𝚂𝚘𝚕𝚎𝚒𝚕 🌻 (@sunstateofmind_) October 31, 2025

Valentina entra come ospite

Valentina Piscopo è la compagna di Domenico D'Alterio.

La ragazza era già stata protagonista di un acceso scontro con il compagno e con Benedetta Stocchi a causa del rapporto instaurato tra i due. Nel vedere Benedetta e Domenico sempre più in sintonia, Valentina ha deciso di tornare nella casa per un confronto con il 31enne. Nella serata di ieri, Piscopo ha varcato la porta rossa e successivamente i concorrenti sono stati avvertiti che sarebbe rimasta in qualità di ospite.

Il suo ingresso è stato visto da alcuni concorrenti come una mancanza di fiducia nei confronti del compagno. Inoltre la maggior degli inquilini hanno rassicurato Valentina sul fatto che tra Benedetta e Domenico ci sia solamente un rapporto amichevole e nulla di più.

GF: ascolti in calo

Intanto sono usciti i dati Auditel relativi a giovedì 30 ottobre.

Su Canale 5 il GF condotto da Simona Ventura ha incollato al piccolo schermo 1.620.000 spettatori con uno share del 13.1% (Night a 937.000 e il 20.3%, Live a 454.000 e l’11.5%).

Su Rai1 invece la mini serie tv Noi del Rione Sanità ha vinto sul competitor con 2.769.000 spettatori pari al 17.7% di share.