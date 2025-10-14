Terminata la terza puntata del Grande Fratello, Rasha Younes ha continuato a fare delle riflessioni sull'accordo di pace tra Hamas e Israele: "Questa è pace?". La concorrente di origine palestinese infatti non riesce ad accettare che la striscia di Gaza sia stata quasi rasa al suolo. Tuttavia Donatella Mercoledisanto ha cercato di vedere il lato positivo: "Meglio le tende della guerra".

Botta e risposta tra Rasha e Donatella

Durante la puntata di ieri, Simona Ventura ha messo al corrente i gieffini dell'accordo di pace firmato tra Hamas e Israele.

Nonostante l'entusiasmo degli inquilini, Omer e Rasha sono apparsi più freddi perché sanno quanto ha sofferto il popolo palestinese. Nel post puntata Rasha è tornata sull'argomento e ha avuto un battibecco con Donatella. Quest'ultima ha ammesso di essere felicissima per la pace in Medio Oriente e si è augurata che possano finire anche le altre guerre nel mondo, ma l'entusiasmo della concorrente pugliese è stato smorzato da Rasha: "Questa è pace?". Sebbene in un certo senso Donatella abbia capito il discorso della coinquilina, al tempo stesso ha fatto una riflessione: "È normale, tu sei coinvolta in prima persona visto che si tratta del tuo popolo". Anziché glissare la 24enne ha replicato spiegando che la striscia di Gaza è ridotta ad un cumulo di macerie, senza contare le vittime: "Chi è rimasto adesso vive nelle tende".

"Meglio le tende delle guerra", ha tagliato corto la concorrente pugliese.

La chiacchierata tra le due inquiline si è interrotta, visto che ognuno sembra avere una visione diversa sull'accordo di pace.

Riassunto 3° puntata

La terza puntata del GF è stata aperta dalla conduttrice parlando della rissa sfiorata tra Omer Elomari e Jonas Pepe. Quest'ultimo è stato duramente criticato da Floriana Secondi: "Sei saccente". Successivamente Ventura ha messo al corrente gli inquilini dell'accordo di pace firmato tra Hamas e Israele. A seguire è stata la volta del verdetto del televoto con Omer e Matteo salvi, mentre Giulio Carotenuto è stato il primo concorrente eliminato del reality show. Infine è stata la volta delle nomination con Francesco, Grazia, Giulia e Bena a rischio eliminazione.

GF: nuovo flop di ascolti

Lunedì 13 ottobre, si è rinnovata la sfida degli ascolti del primetime.

Su Rai1, la terza puntata di Blanca 3 ha totalizzato 3.851.000 spettatori pari al 23.7% di share dalle 21:52 alle 23:38. Il GF in onda su Canale 5 invece è stato seguito da 1.843.000 spettatori con uno share del 14.4% dalle 21:50 alle 00:41 (Night a 823.000 e il 16.1%).

Dunque per la terza settimana consecutiva, il reality condotto da Simona Ventura è uscito sconfitto dal competitor.