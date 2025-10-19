Nel pomeriggio di sabato 18 ottobre è scoppiato l'ennesimo litigio nella casa del Grande Fratello a causa di un tuffo in piscina poco gradito. Omer Elomari, Mattia Scudieri e Domenico D'Alterio hanno gettato in acqua prima Francesca Carrara e poi Simone Bianchi. Quest'ultimo anziché stare al gioco ha iniziato ad inveire contro gli inquilini: "Volevo andare a dormire".

Il tuffo della discordia

Omer, Mattia e Domenico stavano giocando in zona piscina, quando è arrivata Francesca ed è stata gettata in acqua. A quel punto la donna ha iniziato a chiamare suo figlio e lui ha subito detto di non voler essere buttato in piscina.

Successivamente il giovane romano però è tornato in zona piscina con uno shampoo e ha iniziato a tirarlo addosso a Omer. Di conseguenza quest'ultimo ha pensato che Simone stesse al gioco e quindi - con la complicità di Mattia - lo ha gettato in acqua.

Fin dall'inizio De Bianchi è apparso piuttosto contrariato, tanto che ha lasciato la zona piscina inveendo contro i due coinquilini. In un secondo momento i tre ragazzi si sono ritrovati a fare la doccia e Simone ha iniziato a esprimere il proprio malcontento: "Volevo andare a dormire. Vi avevo già detto che non volevo farmi la doccia con l'acqua gelata".

Dal canto suo Omer ha spiegato: "Quando sei tornato in piscina con lo shampoo pensavo che volessi stare al gioco".

Anche Mattia ha aggiunto: "Ci sono rimasto male per la tua reazione. Ti abbiamo lasciato quando hai detto che non volevi essere gettato in acqua, ma poi sei tornato".

Uno scherzo in piscina genera scintille tra Simone, Omer e Mattia 🔥 #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/PZC3dSztjD pic.twitter.com/9GPGfMwgj6 — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2025

Francesca rimprovera Simone: 'Hai esagerato'

In un secondo momento Francesca ha rimproverato Simone: "Hai esagerato".

Sebbene il ragazzo abbia cercato di giustificare la propria reazione, la madre non lo ha lasciato finire: "In tutto il contesto, si tratta di un semplice gioco. Lo sai che ti difendo sempre, ma se sbagli non posso fare a meno di rimproverarti".

Il parere di alcuni utenti del web

Il botta e risposta tra Simone, Omer e Mattia non è passato inosservato ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Un utente ha ironizzato sul concorrente romano: "Il bambino si è offeso". Un altro ha invece criticato Omer: "Ha questo tono di voce che sembra sempre così autoritario. Secondo me dovrebbe migliorare il modo in cui si pone alle persone".

"Che noia Simone, trasforma in una discussione anche un semplice tuffo in acqua", ha commentato un telespettatore. Un altro ha affermato: "Non Simone che viene rimproverato anche dalla mamma che spesso lo difende". Al contrario un utente ha difeso Simone: "Il fatto che lui sia andato a giocare con lo shampoo non significa che voleva essere gettato in acqua".