Nel pomeriggio di oggi 29 ottobre, gli autori del Grande Fratello hanno dato la possibilità ai concorrenti di sapere cosa pensano alcuni telespettatori di loro. Arrivato il turno di Jonas Pepe, una utente dei social di nome Martina ha detto al modello: "Scendi dal piedistallo in cui ti sei messo da solo". Il diretto interessato ha mal digerito la critica e ha replicato a tono: "Dici così perché ti senti inferiore".

Jonas non accetta le critiche social

In occasione dell'Internet Day, gli autori hanno dato modo ai concorrenti del GF di leggere alcuni commenti dei telespettatori.

Arrivato il turno di Jonas, una ragazza di nome Martina ha scritto: "Scendi dal piedistallo in cui ti sei messo da solo". In principio, il modello ha sorvolato alla critica ricevuta. Poi però ha deciso di replicare a tono mentre imitava il gesto della gallina: "Grazia Martina per il bel commento. (...) Ho qualcosa da dirti. Spesso quanto le persone notano che un'altra persona è sul piedistallo, è perché si sentono inferiori. Io credo che tu abbia qualcosa che non va con te stessa". Infine Jonas ha aggiunto: "Ci sono andato anche piano con la replica".

A quel punto Ivana Castorina ha ironizzato: "Martina Volpe, cercala meglio l'uva". Grazia Kendi ha affermato: "Ma dove lo trovate un ragazzo che crea questa dinamiche".

Rasha Younes invece si è detta in disaccordo: "Ha esagerato, non credo che lei si senta inferiore".

ma quelli in casa sotto quali sostanze applaudono sganasciandosi dal ridere ammaliati da queste sceneggiate patetiche



pic.twitter.com/qlbTdURNzt — 𝔣𝔢𝔡𝔢𝔯𝔦𝔠🩸 (@ruffi4no) October 29, 2025

I giudizi sugli altri concorrenti

Jonas Pepe non è stato l'unico concorrente a ricevere delle critiche sui social. Ad esempio un utente ha detto di Mattia: "Non ricordo neanche il nome del concorrente di Catania, perché in quella casa è invisibile".

A Flaminia invece una telespettatrice ha detto: "Sei molto simpatica, ma aspetto che tu esca fuori". Di Benedetta è stato detto: "Oltre a ridere sai fare anche altro?".

Un utente ha mandato un messaggio ambiguo a Grazia: "Credo che tu sia una giocatrice molto furba".

Anche Donatella è stata criticata: "Dovresti pensare a fare meno il personaggio". Rasha è stata invitata a "lasciarsi andare", mentre Omer è stato elogiato: "Hai una profondità d'animo disarmante".

La "gentilezza" di Ivana è stata messa in dubbio, mentre Anita è stata definita una "persona limpida" ma in un altro messaggio ha ricevuto una critica: "Porta avanti il tuo percorso che spicchi di più". A Giulia è stato rimproverato di non esporsi, mentre a Domenico è stato chiesto: "Sei lì per giocare o per essere il soprammobile?".

Simone è stato definito presuntuoso, mentre la madre Francesca è stata esortata a giocare come unico concorrente.

Infine Francesco Rana è stato punzecchiato: "Vuole fare il king in puntata, ma in settimana non si vede e non si sente".