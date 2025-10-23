La frequentazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri continua a essere al centro del gossip. Contattato da Lorenzo Pugnaloni nella rubrica Casa Lollo, un amico di Gianmarco ha fornito la sua versione dei fatti, accusando Martina: “È stata lei a iniziare a scrivergli”. È emerso che l’incontro del 25 settembre non sarebbe stato così “casuale” come raccontato dai diretti interessati.

La versione di un amico di Steri

A Casa Lollo, un amico di Gianmarco Steri ha fornito la sua versione dei fatti sugli incontri tra l'ex tronista e Martina De Ioannon, spiegando che il 25 settembre si trovava insieme a Gianmarco e altri amici in un noto locale di Roma in cui c'erano anche Martina, Ciro e dei loro conoscenti.

Nel momento in cui il giovane ha fatto notare a Gianmarco che anche Martina era presente, Steri ha preso il cellulare e gli ha mostrato alcuni messaggi: "Lei ha iniziato a scrivergli dal 10 settembre". L'amico di Steri ha poi riferito che Gianmarco inizialmente era più freddo rispetto a Martina, visto che entrambi erano fidanzati. Durante la serata è accaduto qualcosa tra Martina e Ciro, al punto che quest'ultimo ha deciso di abbandonare il locale, mentre Martina ne ha approfittato per scambiare alcune chiacchiere con Gianmarco. L'amico ha precisato che l'incontro tra Martina e Gianmarco non è stato affatto casuale: "È cominciato tutto da lei". Infine, ha anche smentito che tra Gianmarco e Cristina Ferrara la relazione sia giunta al capolinea a causa di terze persone: "Tra loro è finita per divergenze caratteriali".

La reazione di alcuni utenti del web

Su X, diversi utenti hanno espresso un commento sulle dichiarazioni rilasciate da Matteo a Lorenzo Pugnaloni.

"Non avevamo dubbi che fosse partito tutto da lei", ha tagliato corto un utente. Un altro ha invece criticato De Ioannon: "Lo abbiamo sempre saputo che preferiva Gianmarco a Ciro, ma perché allora non uscire con Steri da U&D". Tra i vari utenti c'è chi si augura di vedere i protagonisti del quadrilatero da Maria De Filippi: "Mi aspetto un faccia a faccia a U&D tra Martina, Ciro, Gianmarco e Cristina". Un altro utente si è complimentato con Steri: "Sei il numero 1, non devi rendere conto a nessuno". Un altro fan ha invece spezzato una lancia a favore di Martina: "Ha solo 24 anni, non ha mancato di rispetto a nessuno.

Rivendendo Gianmarco, ha capito che voleva stare con lui e non con Ciro". Infine c'è anche chi ha criticato l'amico di Steri: "Amico? Ha praticamente detto che Gianmarco si sentiva con Martina mentre era fidanzata con Ciro".