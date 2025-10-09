Giornalista sportiva, Giorgia Palmieri si sta facendo notare per la sua competenza e freschezza su betwin360. Vanta una carriera davanti alle telecamere, come testimonia l'esperienza a Ciao Darwin, unita a una passione autentica per lo sport. Blasting News l'ha contattata per parlare non solo di Serie A, ma anche di progetti futuri legati alla sua persona.

Intervista a Giorgia Palmieri

Com’è nata la sua collaborazione con betwin360.tv?

''La mia collaborazione con Betwin 360 è nata tramite il mio percorso di due anni nel settore del calcio, dopo essermi messa in mostra soprattutto attraverso i miei canali social per quanto riguarda la mia gavetta a livello giornalistico, gavetta che è terminata a fine maggio 2025 con il conseguimento del tesserino da giornalista pubblicista'.

Quali sono i temi che preferisce affrontare nel suo lavoro giornalistico?

'Per il momento i temi che preferisco affrontare sono quelli legati al mondo del calcio e a tutto ciò che circonda questa situazione, dalle parti tecniche all’andamento del campionato con tutte le sue sfaccettature, poi da ex nuotatrice agonistica e da amante dello sport in generale sicuramente potrei spaziare anche su più fronti un domani'.

Come vede oggi il giornalismo digitale, e quali sono, secondo lei, le principali sfide per i giovani professionisti del settore?

'Il giornalismo digitale ad oggi lo vedo come un ambito in forte crescita, molte persone tendono ad affidarsi alla tecnologia per rimanere aggiornati su qualsiasi tipo di notizia, le principali sfide per i giovani del settore, come me, sono sicuramente quelle di rimanere sempre sulla breccia soprattutto sul campo dei vari canali social'.

Ci sono progetti futuri in ambito giornalistico che la entusiasmano particolarmente?

'Per quanto riguarda i miei progetti futuri non mi sbilancio, mi concentro sull’oggi, impegnandomi fortemente per salire sempre più con l'asticella'.

'L'Inter o il Napoli sono spesso citate per la loro consolidata organizzazione e l'efficacia nel conseguire risultati'

Secondo lei, quale tra Napoli, Inter, Juventus, Milan e Roma ha attualmente il progetto tecnico più solido?

'Penso che sia difficile identificare un singolo “progetto tecnico” in Serie A, poiché il termine è soggettivo e dipende da quali aspetti si considerano più importanti, tuttavia squadre come l’Inter o il Napoli sono spesso citate per la loro consolidata organizzazione e l'efficacia nel conseguire risultati, mentre altre come si distinguono per uno stile di gioco più aggressivo e offensivo'.

Il Napoli ha vinto lo scudetto nell’ultima stagione: pensa che riuscirà a confermarsi anche quest’anno?

'Ancora è presto credo per dire quale squadra si aggiudicherà lo scudetto, vedo come favorite però il Napoli e l’Inter , quindi si, penso che il Napoli potrebbe riprovarci anche quest’anno'.

L'Inter dopo la finale di Champions League ha accusato il colpo ma si sta riprendendo. Come vede Chivu alla guida dei nerazzurri?

'Penso che dopo un inizio non semplice Chivu sia riuscito a trovare la chiave per puntare in alto fra ripresa dei vecchi concetti e inserimento di alcune novità tecniche, tattiche e di gestione'.

La Juventus sembra ancora in cerca di una vera identità?

'Tudor non ha, credo, saputo sfruttare la continuità rispetto alla scorsa stagione, e i frequenti cambi di formazione e atteggiamento hanno generato incertezze nella squadra, portandola così ad essere ancora alla ricerca di un identità'.

Il Milan sta funzionando grazie alla cura Allegri?

'Quest'anno l'attenzione è tornata a concentrarsi principalmente sul campo da gioco. Sia che il Milan perda (come all’esordio contro la Cremonese) sia che ottenga buoni risultati nelle partite successive, il dibattito si focalizza sulle prestazioni della squadra, sul contributo dei singoli giocatori e sull’efficacia del nuovo sistema tattico, che Allegri sembra aver già trovato con successo'.

Roma-Gasperini: che binomio le sembra sin qui?

'La scelta, inizialmente discussa tra i tifosi, rappresenta un progetto ambizioso della Roma per tornare ai vertici e qualificarsi in Champions League, grazie alle idee tattiche e alla valorizzazione dei giocatori da parte dell'allenatore'.

'Lavorare con Paolo Bonolis per me è stato un onore'

Come è nata la sua partecipazione a Ciao Darwin 9?

'La mia partecipazione a Ciao Darwin 9 è nata dalle mie passate esperienze nel campo della moda e dalla mia partecipazione alle prefinali di Miss Italia nel 2022'.

Come è stato lavorare con grande della televisione italiana come Paolo Bonolis?

'Lavorare con il maestro, Paolo Bonolis, per me è stato un onore , oltre alla sua parte ironica ed esuberante la reputo una persona molto intelligente'.

Che rapporto ha con i social?

'Con i social ho un ottimo rapporto, i miei lavori in generale sono incentrati quasi tutti su questo mondo'.