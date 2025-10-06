Si è fatto conoscere dal grande pubblico nella sedicesima edizione di Temptation Island, dove, nel ruolo di tentatore, ha portato un po’ di “pepe” tra fidanzati e fidanzate alle prese con la prova più temuta dell’estate. Giovanni De Rosa, napoletano classe 1995, aveva catturato l’attenzione per il suo flirt con Federica Petagna, allora legata sentimentalmente ad Alfonso D’Apice. Carismatico, diretto e con un’ironia che non è passata inosservata, Giovanni si è distinto all’interno del reality di Canale 5 per la sua autenticità. Oggi, però, la sua vita ha preso una direzione completamente diversa: ha scelto Gran Canaria come nuova casa, lasciandosi alle spalle i riflettori italiani per inseguire i propri sogni.

Blasting News lo ha raggiunto per una chiacchierata, tra ricordi di Temptation Island, ambizioni personali e nuovi progetti che lo stanno portando sempre più vicino al mondo del cinema.

De Rosa: 'Temptation Island è stato il programma giusto per farmi superare timidezza e vergogna'

Come ti descriveresti in tre parole?

Mi ritengo sincero, ambizioso e testardo.

Ti abbiamo conosciuto come tentatore a Temptation Island. Raccontaci qualche retroscena e cosa ti è rimasto nel cuore.

Allora, ho vissuto Temptation Island come un’esperienza personale: mi sono messo in gioco e ho riscoperto lati di me che non conoscevo. Mi porterò per sempre nel cuore questa esperienza, perché ho conosciuto persone bellissime che ancora oggi fanno parte della mia vita.

Ci sentiamo tutti i giorni e abbiamo stretto un legame davvero forte.

Qual è stata la critica più dura che ti hanno fatto dopo il reality e il complimento più bello?

La critica più dura che mi hanno fatto, e che mi ha toccato di più, è stata quella di essere una persona finta. In realtà, nel bene o nel male, sono sempre me stesso e cerco di mettere la sincerità al primo posto. Il complimento più bello, invece, è stato che non centravo nulla con determinati contesti.

Dopo il reality hai deciso di intraprendere la carriera da attore. Cosa ti ha spinto a seguire questa strada?

In realtà sono sempre stato appassionato del mondo del cinema e ho sempre voluto studiare, ma c’era sempre qualcosa che mi bloccava.

Temptation Island è stato il programma giusto per farmi perdere la timidezza e la vergogna.

Che tipo di ruoli ti piacerebbe interpretare sul grande schermo?

Mi piacerebbe interpretare diversi ruoli, perché credo che il bello del cinema sia proprio la possibilità di passare da un personaggio all’altro e immedesimarsi in più personalità.

Quanto tempo ti occupa lo studio durante il giorno?

Direi cinque o sei ore al giorno.

Quanto contano i social media per te e nel tuo lavoro?

I social sono molto importanti, anche se ultimamente ho poco tempo per utilizzarli.

Puoi svelarci qualcosa sui tuoi progetti futuri? Dove ti vedremo nei prossimi mesi?

I progetti futuri non li svelo, sono molto scaramantico.