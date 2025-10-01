Il 1° ottobre è stata pubblicata l'intervista che Alfonso Signorini ha concesso al Corriere della Sera, la prima da quando ha lasciato la conduzione del Grande Fratello. Il presentatore ha spiegato che questa scelta è stata presa in accordo con la rete dopo sei anni e molta stanchezza da parte sua, ma se ci dovesse essere un'edizione Vip a gennaio lui ha anticipato che sarebbe ben felice di tornare.

Le spiegazioni sulla mancata conferma alla conduzione

Che Alfonso Signorini non avrebbe condotto l'edizione 2025 del Grande Fratello, i fan l'avevano intuito al termine della finale dello scorso aprile, quando il presentatore non aveva dato appuntamento a settembre com'era accaduto in passato.

Oggi, a distanza di mesi dalla sua ultima apparizione su Canale 5, il giornalista ha spiegato perché non è alla guida del reality per la settima stagione consecutiva.

"Ero stanco di condurre, l'ho fatto per sei anni con due prime time a settimana e con dirette di quattro ore, impressionante. L'azienda ha accolto le mie perplessità", ha dichiarato Signorini che si è detto anche molto felice dell'occasione che è stata data a Simona Ventura, collega e amica di vecchia data.

I dubbi sul futuro del programma

Da mesi si vocifera che Signorini potrebbe tornare alla guida del Grande Fratello a gennaio, quando dovrebbe andare in onda un'edizione Vip per festeggiare il 25ennale del reality.

Interpellato su questa possibilità, però, il presentatore ha detto: "Se ci sarà l'edizione Vip?

Non so, nel caso sarà l'editore a comunicarlo e io sarò felice di condurla. Altrimenti, pazienza".

Al momento, dunque, non ci sarebbero certezze sul ritorno del programma all'inizio del 2026, anche se Gabriele Parpiglia sostiene il contrario.

Sui suoi canali social, infatti, il giornalista ha affermato che il GF tornerà l'anno prossimo con un cast di personaggi famosi, e ha anche fatto i nomi di tre "star" che sarebbero state contattate: Federica Pellegrini, Aida Yespica e Matteo Cambi.

Buona partenza per Simona Ventura

Lunedì 29 settembre è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello, e l'assenza di Alfonso Signorini non si sarebbe fatta sentire.

Con Simona Ventura alla conduzione, infatti, il reality ha fatto registrare buoni ascolti (media di 2,8 milioni di spettatori) e uno share (20,4%) che ha soddisfatto molto la rete.

Quest'anno, inoltre, le puntate in prima serata durano circa un'ora in meno rispetto al passato, e questo è un fattore da prendere in considerazione quando si paragonano i risultati che la trasmissione sta facendo registrare nell'autunno 2025 con quelli delle stagioni che l'hanno preceduta.