Da quasi una settimana sul web si parla insistentemente di Anita e della sua improvvisa uscita dalla casa del Grande Fratello per motivi familiari. Se Simona Ventura ha solo fatto l'in bocca al lupo alla ragazza senza svelare se tornerà in gioco o no, Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni escludono questa possibilità: gli esperti di gossip concordano sul fatto che la giovane non dovrebbe rientrare tra le mura più spiate d'Italia, invece hanno un parere diverso sulla sua possibile partecipazione all'edizione Vip del reality.

Le indiscrezioni sul futuro di Anita

Da giorni i fan del Grande Fratello si chiedono se Anita tornerà nella casa per riprendere l'avventura da dove l'ha interrotta, e in queste ore potrebbero aver ricevuto una risposta.

In una storia che ha postato su Instagram il 16 ottobre, infatti, Amedeo Venza ha scritto: "Quasi ufficiale, Anita non rientrerà nella casa e forse la vedremo all'edizione Vip".

Secondo l'esperto di gossip, dunque, la giovane piercer potrebbe far parte del cast della stagione che dovrebbe andare in onda all'inizio del 2026 e che, salvo cambi di programma, dovrebbe essere condotto da Alfonso Signorini.

Al momento, le possibilità di rivedere Anita tra le mura più spiate d'Italia, sarebbero ridotte al minimo.

Il parere di Lorenzo Pugnaloni

Dopo che Amedeo Venza ha riportato l'indiscrezione sulla seconda chance che potrebbe avere Anita, Lorenzo Pugnaloni ha deciso di esporsi per dire la sua sull'argomento.

Anche se concorda con l'esperto di gossip sul fatto che la ragazza non dovrebbe rientrare nella casa del Grande Fratello per motivi familiari, per ora il blogger esclude la sua partecipazione all'edizione Vip del prossimo anno.

"Nessun GF Vip per Anita, al momento. Figuratevi se in un momento del genere può pensare al prossimo reality che non si sa neanche se si farà", ha affermato Pugnaloni tramite il suo profilo Instagram.

L'avventura durata due settimane

Nonostante le teorie di Venza e di Pugnaloni, la produzione del Grande Fratello non ha ancora ufficializzato il ritiro di Anita.

Sul sito del reality, infatti, la giovane figura ancora nella lista dei concorrenti di quest'edizione, mentre Giulio è stato escluso visto che il pubblico l'ha eliminato durante la terza puntata.

La piercer, comunque, ha vissuto nella casa più spiata d'Italia solo per due settimane, ma le sono bastate per entrare nel cuore dei telespettatori che oggi sentono la sua mancanza guardando la diretta del programma.

Anche gli inquilini hanno sofferto per l'uscita improvvisa di Anita, e spesso alcuni di loro la nominano e le augurano che i suoi problemi familiari si possano risolvere.