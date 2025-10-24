Nel primo pomeriggio di oggi 24 ottobre, Grazia Kendi e Anita Mazzotta si sono ritrovate a parlare in giardino. Ad un certo punto la 26enne milanese ha rimproverato la coinquilina per il litigio avuto con Jonas Pepe nel corso della precedente puntata del Grande Fratello: "Lunedì hai messo in cattiva luce Jonas". Secondo Anita, in quel momento il modello era in difficoltà a causa di una settimana emotivamente difficile.

Il rimprovero di Anita a Grazia

"Lunedì in puntata per me hai completamente sbagliato nei confronti di Jonas", ha esordito Anita.

E ancora: "Può starci che tu non abbia capito come sia stata intesa la sua clip, ma come tu hai risposto non mi è piaciuto. Lunedì hai messo in cattiva luce Jonas". La 26enne ha proseguito spezzando una lancia a favore del modello romano: "Si vedeva che lui era in difficoltà a causa della settimana emotivamente dura, ma anche la puntata non lo ha aiutato. Jonas non era il solito e tu non hai fatto altro che dargli un carico da 90 incredibile. Una scena che a me non è piaciuta affatto".

Dal canto suo Grazia non ha proferito parola, ma al contrario è apparsa piuttosto mortificata.

questo discorso di Anita è gravissimo e la mette allo stesso livello di quella feccia di Jonas. soprattutto perchè è stata la prima a cui Grazia ha parlato delle molestie e di come l'ha fatta sentire non essere creduta. vomitevole #GrandeFratello pic.twitter.com/NdJCMQUo4B — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) October 24, 2025

Il precedente

Il discorso a cui si riferisce Anita Mazzotta riguarda un botta e risposta avvenuto tra Grazia e Jonas nel corso della precedente puntata del GF.

Tutto è iniziato da una clip del modello in cui ha ammesso di volere un'avventura con Grazia, ma al tempo stesso intraprendere una conoscenza con Rasha. Terminata la clip Grazia ha redarguito Jonas, ma quest'ultimo ha perso le staffe: "Cosa ti guardi? Stai zitta, muta. Non sono qui per dare spiegazioni a te, siamo in un mondo dove si ride, si scherza e si fa l'amore". Parole che hanno portato Simona Ventura ad intervenire e rimproverare in diretta tv il concorrente: "Stai zitta e muta non lo dici né in tv né fuori di qui. Modera le parole e anche gli atteggiamenti, questo è un mio consiglio perché così non ci si comporta".

Utenti divisi sul discorso di Mazzotta

Su X, il discorso di Anita Mazzotta ha diviso gli utenti che in quel momento erano sintonizzati su Mediaset Extra.

"Sto osservando Anita da qualche giorno perché non mi sta piacendo il suo comportamento soprattutto con Grazia…Ora la sta facendo anche sentire in colpa per il botta e risposta con Jonas". Un altro utente sui social ha affermato: "Brava Anita, colpevolizzare Grazia dopo essere stata zittita da Jonas in quel modo, complimenti davvero".