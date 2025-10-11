Brutta notizia per i fan del Grande Fratello: nel primo pomeriggio di sabato 11 ottobre, Anita ha lasciato la casa per motivi familiari. Sui profili social del reality è stato pubblicato un comunicato che ha ufficializzato che la ragazza ha interrotto l'avventura per questioni private non precisate ma legate alla sua sfera personale. Al momento, non si sa ancora se la giovane tornerà in gioco o se il suo abbandono sia definitivo.

La comunicazione sui social

L'avventura di Anita al Grande Fratello si è interrotta l'11 ottobre, quando gli autori le hanno comunicato qualcosa che riguarda la sua famiglia e che l'ha spinta a uscire immediatamente dalla casa.

Sui profili social del programma in queste ore si legge: "Anita Mazzotta ha lasciato la casa per motivi familiari".

Anita Mazzotta ha lasciato la Casa di #GrandeFratello per motivi familiari. pic.twitter.com/SnzTokpusl — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2025

Al momento, non si conoscono le ragioni di questo abbandono, e neppure se è definitivo oppure se la ragazza potrà tornare in gioco una volta che risolverà la situazione che si è creata di recente.

La piercer è una delle concorrenti più amate di quest'edizione, nonché una delle tre che il pubblico ha reso immuni nel corso della seconda puntata (gli altri sono Donatella e Domenico).

La reazione a caldo dei fan

La notizia dell'uscita di Anita dalla casa del Grande Fratello ha lasciato senza parole le tante persone che si stavano affezionando a lei seguendola tra le mura più spiate d'Italia.

"Mi dispiace tantissimo", "Questa ragazza ha già sofferto tanto, non se lo merita", "Ha lasciato definitivamente o rientra lunedì?", "No, mi si è spezzato il cuore", "Un abbraccio a lei e alla sua famiglia", "Se non torna, per me il GF finisce qui", "Forza, siamo con te", "Spero che le cose si sistemeranno", "Sei una guerriera", "Non è giusto", sono i primi commenti che sono apparsi su X dopo che è stato ufficializzato l'abbandono di Anita per motivi familiari.

L'intesa con Jonas davanti alle telecamere

Anita ha lasciato la casa del Grande Fratello a quasi tre settimane dall'inizio dell'edizione e non ha avuto molto tempo per farsi conoscere e per instaurare rapporti solidi con gli altri inquilini.

I fan, però, hanno sempre notato una forte intesa tra la ragazza e Jonas, tant'è che sui social impazza l'hashtag "Jonita" e viene usato da chi fa il tifo per questa possibile coppia.

L'uscita della giovane, però, potrebbe rovinare i piani degli spettatori che speravano di vederla sempre più vicina al modello con il quale si è scambiata abbracci e sguardi sin dal primo giorno tra le mura più spiate d'Italia.

Nel corso della terza puntata, prevista per lunedì 13 ottobre, Simona Ventura potrebbe chiarire il futuro di Anita nel reality.