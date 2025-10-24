"Ho voglia dello scontro", ha dichiarato Anita Mazzotta nel corso di una chiacchierata con Grazia Kendi e Benedetta Stocchi. La concorrente ha spiegato di aver visto un cambio di atteggiamento in alcuni concorrenti dopo il suo ritorno al Grande Fratello, ribadendo che non vuole "favoritismi" nonostante il lutto derivante dalla morte della madre.

Lo sfogo di Anita

Anita si è ritrovata a parlare con Benedetta e Grazia, ammettendo di aver notato un cambio d'atteggiamento in alcuni inquilini: "Nessuno mi sta attaccando, non voglio favoritismi. Nel gioco che abbiamo fatto ho inserito il nome di Matteo come il più falso che è nella casa, ma nessuno mi ha detto niente".

La paura della concorrente è quella che alcuni compagni d'avventura evitino lo scontro con lei solo ed esclusivamente per via del lutto che ha subito di recente: "Io ho voglia dello scontro, serve anche quello a farmi crescere". Anita ha poi proseguito sostenendo di essere la stessa ragazza che 13 giorni fa è uscita dalla porta rossa per poi decidere di rientrare: "Se io non mi confronto con nessuno, mi annoio".

Non contenta ha speso una critica anche nei confronti di Grazia: "Ti vedo diversa da quando sono tornata". Ha criticato anche Giulia: "Quando sono rientrata non ho più trovato la stessa Giulia di prima. Per questo motivo che non riesco ad aprirmi più come 10 giorni fa".

Il parere di Grazia

Dopo aver ascoltato il discorso della coinquilina, Grazia ha cercato di dare una sua versione dei fatti: "Credo che nessuno ti attaccherà mai qui dentro. Hanno troppo rispetto per quello che ti è successo". Secondo il punto di vista di Grazia, all'interno del reality è impossibile non pensare a un prima e un dopo nei confronti di Anita: "Ciò che ti è successo è una cosa troppo difficile da affrontare".

Benedetta crede che Anita non abbia modo di essere attaccata: "Matteo non ti ha detto nulla perché lui fa di tutto per evitare i litigi in questa casa".

A seguire, Grazia ha ripreso la parola e ha provato a dare un'altra spiegazione: "Forse qui nessuno ti attacca perché hanno paura del giudizio dei telespettatori".

GF: Mazzotta ha deciso di proseguire il percorso dopo il grave lutto

Il 10 ottobre, Anita Mazzotta aveva lasciato la casa del GF a causa della morte della madre.

Dieci giorni dopo, ha deciso di tornare al reality show per proseguire il suo percorso sotto i riflettori.

Da quando è tornata nella casa, però, la concorrente ha notato una sorta di "buonismo" da parte di alcuni concorrenti.