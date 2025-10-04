L'appuntamento con il Grande Fratello 2025 torna in onda lunedì 6 ottobre in prime time dalle 21:45 circa su Canale 5.

Le anticipazioni sul reality show condotto da Simona Ventura rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di cinque nuovi concorrenti.

Spazio anche alle prime nomination per gli altri concorrenti che, dallo scorso lunedì, sono entrati a far parte ufficialmente del cast di questa edizione.

Cinque nuovi concorrenti in gara: anticipazioni Grande Fratello del 6 ottobre

La nuova edizione del GF entra sempre più nel vivo e, nel corso della seconda puntata prevista lunedì 6 ottobre, ci sarà spazio per l'arrivo di nuovi concorrenti pronti a mettersi in gioco.

Con questi nuovi arrivi verrà ultimato definitivamente il cast di questa edizione che, per il momento, non prevede "raddoppi" nella fascia serale di Canale 5, bensì un solo appuntamento settimanale, nel prime time del lunedì contro le fiction che saranno trasmesse su Rai1 nel corso della stagione autunnale, tra cui Blanca 3.

Nel corso della seconda puntata del 6 ottobre, inoltre, verranno passati in rassegna anche i primi momenti vissuti dai concorrenti nel corso della settimana appena trascorsa, tra discussioni e primi avvicinamenti.

Previste le prime nomination al GF

Le anticipazioni sulla nuova puntata serale del Grande Fratello, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per le prime nomination settimanali.

Gli inquilini che sono in casa dallo scorso lunedì sera, dovranno fare i nomi del concorrente che intendono mandare al televoto in vista della terza puntata prevista per il 13 ottobre.

Al momento, però, non si sa ancora se sarà un televoto eliminatorio oppure se servirà solo a decretare il preferito del pubblico per questa settimana.

Buon riscontro per il debutto del Grande Fratello 2025 su Canale 5

In attesa di vedere questa nuova puntata serale del GF, gli ascolti del debutto sono stati positivi nel prime time di Canale 5.

Il reality show ha registrato una media di 2,7 milioni di spettatori pari a uno share che ha sfiorato il 21% e punte del 29% durante la messa in onda televisiva, tenendo testa alla fiction Blanca 3 che ha registrato una media di 3,7 milioni di spettatori pari al 23% di share su Rai 1.

Ottimi riscontri per il reality anche sul fronte social, dove è stata particolarmente apprezzata la scelta di puntare sulla presenza di Simona Ventura come timoniera del programma, dopo le innumerevoli critiche rivolte nel corso degli ultimi anni allo stile adottato da Alfonso Signorini che, tuttavia, tornerà al timone dell'edizione Vip in programma per i primi mesi del 2026.