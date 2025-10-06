Le luci tornano a puntarsi sulla casa più osservata della televisione: questa sera, lunedì 6 ottobre, su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata del Grande Fratello. Alla conduzione Simona Ventura, affiancata in studio dagli opinionisti Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi, che commenteranno le dinamiche tra i concorrenti, tra tensioni, strategie e nuove simpatie. Le anticipazioni della serata rivelano l’arrivo di quattro nuovi concorrenti e le prime nomination, che daranno ufficialmente il via al gioco dentro la casa più famosa d’Italia.

Una serata ricca di novità

Il secondo appuntamento si preannuncia carico di sorprese: nuovi ingressi varcheranno la famosa porta rossa, portando nuove dinamiche e alterando gli equilibri già fragili tra gli inquilini. Il pubblico assisterà a un riepilogo dei momenti più intensi vissuti durante la settimana, tra discussioni accese, alleanze strategiche e i primi approcci romantici.

La casa è tutt’altro che tranquilla: le interazioni tra i concorrenti si fanno sempre più complesse, e la puntata sarà l’occasione per approfondire quanto accaduto nei primi giorni di convivenza.

Chi sono i nuovi concorrenti del Grande Fratello

Dopo i 12 partecipanti entrati nella prima puntata, questa sera faranno il loro ingresso nuovi volti.

Tra questi:

Rasha Younes , 33 anni, originaria di Amman (Giordania) ma residente a Roma, dove lavora come estetista nel quartiere Prati. Senza precedenti nel mondo dello spettacolo, si presenta come una donna diretta e autentica.

Flaminia Romoli , 31 anni, romana, laureata in Scienze Politiche alla LUISS e con un master in Luxury Fashion & Retail Management. Attualmente è attiva nel marketing e nell’organizzazione di eventi. Il suo ingresso potrebbe portare armonia o ulteriore confusione.

Omar Benabdallah , nato nel 1998 a Pistoia da famiglia marocchina. Fa il modello e ha già un legame con uno degli attuali concorrenti, Jonas Pepe: i due si seguono sui social. Omar ha anche esplorato il mondo della musica, incidendo alcuni brani in passato.

Ivana Castorina, classe 1989, vive a Catania e lavora per una multinazionale del settore elettronico. Sposata dal 2022 con Toni, condivide la vita con il loro cane Charlotte.

Inoltre, secondo un’anticipazione pubblicata da Davide Maggio, tra i prossimi ingressi ci sarà anche una persona transgender.

Il portale rivela che si tratta di un uomo o una donna che ha completato il proprio percorso di transizione, ma l’identità verrà svelata solo se sarà lo stesso/a concorrente a decidere di parlarne pubblicamente.

Le prime nomination della stagione

Non mancherà il momento delle nomination: per la prima volta in questa edizione, i concorrenti dovranno fare i nomi dei coinquilini che vogliono vedere al televoto. Il risultato sarà svelato nella puntata di lunedì 13 ottobre. Il pubblico sarà chiamato a decidere.

Dove seguire la puntata

L’appuntamento con il Grande Fratello è per lunedì 6 ottobre 2025, dalle 21:30, subito dopo La Ruota della Fortuna. La trasmissione sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, dove resterà visibile on demand per chiunque voglia recuperarla nei giorni successivi.

La prima puntata, in onda lo scorso lunedì 29 settembre, ha debuttato al 20,4% di share.