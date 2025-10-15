Ascolti flop per la nuova edizione del Grande Fratello, lo storico reality show di Canale 5 quest'anno condotto da Simona Ventura.

Dopo un buon esordio che faceva ben sperare in vista di una eventuale ripresa per il programma dopo le ultime edizioni "appannate" condotte da Alfonso Signorini, si è assistito a un sostanziale tracollo dal punto di vista Auditel.

Numeri che metterebbero in agitazione i vertici del Biscione e, stando a quanto si apprende, non si escluderebbe una chiusura anticipata.

La nuova edizione del Grande Fratello ha debuttato a fine settembre con ascolti decisamente positivi: circa 2,8 milioni di spettatori pari a uno share del 21% hanno seguito la puntata d'esordio con l'entrata in casa di tutti i nuovi concorrenti scelti per festeggiare il 25esimo anniversario di messa in onda dello storico reality show di Canale 5.

Le puntate successive, però, hanno registrato un sostanziale calo dal punto di vista Auditel: la seconda puntata si era fermata sui 2 milioni perdendo quasi 800 mila spettatori rispetto al debutto, mentre la terza puntata ha registrato un vero e proprio flop di spettatori.

Mediaset valuterebbe una chiusura anticipata del GF 2025

Appena 1,8 milioni hanno seguito la terza puntata del GF condotto da Simona Ventura, facendo crollare lo share al 14,40% contro i 3,8 milioni di spettatori registrati nella stessa fascia oraria dalla fiction Blanca 3 trasmessa in prima visione su Rai 1, che ha totalizzato quasi il 24% di share.

Numeri allarmanti e preoccupanti per il reality show che, quest'anno, sembrerebbe che non abbia fatto centro nel cuore degli spettatori di Canale 5.

E, in casa Mediaset, sono in corso già delle prime valutazioni per decidere quali saranno le sorti della trasmissione: non si esclude che, nel caso in cui gli ascolti dovessero continuare a viaggiare sotto la soglia dei 2 milioni di spettatori a settimana, si possa procedere con una chiusura anticipata.

In tal caso, quindi, l'edizione in corso del Grande Fratello potrebbe chiudere i battenti con la proclamazione del vincitore entro fine novembre/inizio dicembre.

Maria De Filippi sta lavorando al nuovo Grande Fratello Vip di Canale 5

Intanto, però, si lavora già alla prossima edizione del GF Vip che sarà affidata ad Alfonso Signorini.

I casting per la scelta dei concorrenti da far entrare nella casa più spiata d'Italia sono già in corso e, questa volta, Signorini potrà fare affidamento sull'aiuto di Maria De Filippi che, con la sua Fascino, sta lavorando per scegliere i concorrenti giusti per il reality show di Canale 5.