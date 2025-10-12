Durante la cena di ieri sabato 11 ottobre, è scoppiata una nuova discussione al Grande Fratello. Bena ha abbandonato la tavola quando ha capito che Donatella ha preparato il brodo di carne nonostante lui non la mangi. Nonostante tutti i concorrenti abbiano cercato di farlo tornare col gruppo, il modello di Pistoia ha deciso di andare in camera senza cenare.

Il brodo della discordia

Ieri sera, i concorrenti stavano per cenare quando Bena ha deciso di andare in camera e non cenare. Il motivo? Donatella che è solita cucinare per tutti ha dimenticato che il modello non mangia carne e che quindi il brodo di carne non lo avrebbe mangiato.

Nonostante Francesca Carrara si sia proposta di cucinare qualcosa di alternativo, il modello ha tagliato corto: "Non ho più fame". Successivamente il gieffino ha deciso di andare in camera, andando a letto senza cena.

Lo sfogo di Bena

Raggiunto da Giulia, Bena non ha fatto nulla per nascondere il suo risentimento nei confronti di Donatella.

La ragazza ha cercato di spiegare che Donatella non si è dimenticata per fargli un torto: "Lei i primi giorni dimenticava le richieste di tutti, quindi ci siamo cucinati da soli. Nessuno le ha mai mancato di rispetto, perché cucina per tutti noi". In disaccordo il modello ha lasciato intendere che Donatella si sia scordata volontariamente: "Appena sono entrato qui dentro lei mi ha chiesto cosa mangiassi, ma se mi chiede una cosa e non mi risponde è perché non mi ascolta".

A seguire anche Benedetta ha chiesto al concorrente di raggiungere gli altri: "Sarebbe carino se tu venissi a mangiare i biscotti che abbiamo fatto tutti insieme. Io credo che tu debba chiedere scusa a Donatella perché è mortificata che sei rimasto senza cena". Domenico e Francesco hanno cercato di stemperare la tensione, ma il modello è rimasto della sua idea: "Io ho chiesto una cosa, ma lei non mi ha neanche ascoltato". A seguire la stessa Donatella ha raggiunto Bena e ha chiesto scusa, ma il gieffino ha tagliato corto: "Non ti devi scusare, ma da domani mi cucino da solo così ti alleleggerisco".

Cosa pensano gli altri concorrenti

L'atteggiamento di Bena verso Donatella è stato oggetto di discussione tra i concorrenti del reality show.

"Io penso che lui abbia visto il tutto come una mancanza di attenzione nei suoi confronti, ma ci sono modi e modi di dire le cose", ha commentato Flaminia. Benedetta ha fatto notare che Donatella cerca di accontentare tutti, mentre Ivana ha aggiunto: "Lui non può far passare il fatto che noi lo escludiamo". A quel punto Flaminia ha aggiunto che Donatella può anche non cucinare per tutti visto che non è obbligata. Matteo Azzali ha invece affermato: "Io credo che lui sia ancora un bimbo vista la sua età, ma non deve prendersela per queste cose".