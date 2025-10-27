Benedetta Stocchi è a rischio eliminazione dal Grande Fratello insieme a Matteo Azzali e Rasha Younes. Mentre preparava la valigia, la concorrente originaria di Nemi ha detto di non riuscire più a tollerare alcuni inquilini e tra questi c'è anche Francesco Rana: "Non sopporto neanche il timbro di voce". E ha aggiunto che se dovesse salvarsi, però, non lo nominerà perché lo faranno gli altri.

Lo sfogo di Benedetta

In conversazione con Anita Mazzotta, Benedetta ha spiegato di essersi fatta un'idea su alcuni inquilini della casa.

Nel dettaglio, la 23enne ha rivelato di essersi confrontata con Matteo e di averlo rimproverato per la leggerezza con cui nomina le persone.

Successivamente la ragazza ha spiegato che nel caso dovesse superare questo televoto sa già chi nominare nella quinta puntata: "Francesco, cosa mi sta dando a me? Non sopporto neanche il timbro di voce". Sebbene Stocchi abbia iniziato ad avere una certa antipatia nei confronti del concorrente pugliese, la 23enne ha lasciato intendere che non sarà lui ad essere nominato per un motivo ben preciso: "Credo che questa settimana verrà nominato in massa, quindi non prenderà la mia nomination che andrà su altri".

Valentina Piscopo pronta ad entrare nella casa per un confronto con Stocchi

Intanto Benedetta non sa cosa la attende tra poche ore.

Valentina Piscopo nonché compagna di Domenico D'Alterio è pronta a tornare nella casa del GF per chiedere spiegazioni al suo fidanzato e alla 23enne: i due concorrenti erano stati avvertiti sui pettegolezzi che circolavano all'esterno del reality show , ma in questi giorni hanno intensificato il loro rapporto.

Valentina inoltre vuole anche chiedere spiegazioni al suo compagno su un profilo X cancellato prima di varcare la porta rossa, visto che sui social si mormora che l'operaio di Scampia pubblicasse foto senza veli.

Grande Fratello: anticipazioni 5^ puntata

Sul sito del GF, sono diffuse le anticipazioni relative alla quinta puntata in onda stasera 27 ottobre.

Oltre al faccia a faccia tra Valentina, Domenico e Benedetta, ci sarà spazio per un momento emozionante che riguarderà Donatella Mercoledisanto: la concorrente rivedrà sua madre e parlerà del suo passato difficile. Si parlerà del rapporto tra Omer e Rasha : i due inquilini sembrano essere attratti l'uno con l'altra, ma nessuno di due ha ancora fatto il primo passo.

Poi sarà decretato il verdetto del televoto che vede Benedetta, Matteo e Rasha a rischio eliminazione. I concorrenti apriranno la busta rossa ricevuta in settimana e leggeranno il contenuto. Infine ci saranno le nomination della quinta puntata.