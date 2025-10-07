Sfumata la possibilità di un flirt tra Giulio e Benedetta, l'attenzione dei fan del Grande Fratello si è spostata su due concorrenti che paiono avere una forte intesa sin dal primo giorno. Secondo parte del pubblico, infatti, tra Anita e Jonas ci sarebbe molto feeling e le coccole che si sono scambiati al risveglio dopo la seconda puntata lo confermerebbero.

Timido avvicinamento all'interno della casa

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata una settimana fa, ma nella casa sono già successe moltissime cose.

Da giorni i fan sono alla ricerca della prima "ship" di questa stagione del reality, e la maggior parte di loro sembrano averla individuata nel legame che sta nascendo tra Anita e Jonas.

I telespettatori stanno osservando con attenzione i due concorrenti, e c'è chi ha notato che nelle ultime ore si sarebbero avvicinati un po' di più: al risveglio dopo la seconda puntata, i ragazzi sono stati sorpresi dalle telecamere mentre si scambiavano abbracci e sguardi d'intesa sia in camera da letto che in giardino.

Non a caso, su X sta già impazzando l'hashtag "jonita" (nato dall'unione dei nomi dei due inquilini) e sono in tantissimi a fare il tifo per questa possibile coppia.

L'entusiasmo dei fan sui social

Sul web sono già in molti a fare il tifo per la coppia Anita-Jonas, e le loro speranze sono aumentate nelle ultime ore.

"Ma come si sono guardati? Non ce la faccio", "Sono bellissimi", "Buongiorno, finalmente hanno sbloccato il contatto fisico", "Lui la voleva proprio abbracciare", "Anita non vedeva l'ora di svegliare il suo Jonas", questi sono alcuni dei commenti che sono apparsi su X dopo lo scambio di coccole che c'è stato tra i due concorrenti del Grande Fratello la mattina del 7 ottobre.

Le critiche delle donne a Giulio

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello non si è parlato di una possibile simpatia tra Jonas e Anita, ma la ragazza è stata protagonista di un momento che ha animato la discussione sia dentro che fuori la casa.

Simona Ventura ha fatto notare al pubblico che Giulio si è avvicinato a diverse coinquiline in una sola settimana: dopo essersi scambiato coccole e altre affettuosità con Benedetta, il dentista ha fatto qualche passo indietro e ha detto alla piercer che lei sarebbe il suo prototipo di donna.

Le donne del cast non hanno apprezzato il comportamento del concorrente campano, anzi l'hanno apostrofato come un "paravento" che cercherebbe di stare al centro dell'attenzione avvicinandosi a tutte ma senza essere realmente interessato a nessuna di loro.

Soltanto Floriana Secondi ha giustificato Giulio e ha chiesto alle ragazze di dargli un'altra possibilità.