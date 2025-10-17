Nella serata di giovedì 16 ottobre, i concorrenti del Grande Fratello hanno ricevuto un comunicato da parte degli autori: "Il pubblico si aspetta da voi che abbiate il coraggio di essere onesti gli uni con gli altri". E ancora: "La vostra onestà verrà giudicata dai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra, tramite un sondaggio online. Nel caso non veniate ritenuti sinceri, ci saranno delle dure conseguenze".

Il gioco delle verità

In occasione del gioco delle verità, i concorrenti hanno trovato su ogni bigliettino un aggettivo e vicino dovevano scrivere il nome di un loro inquilino che corrispondesse a tale descrizione.

Francesca e Simone (madre e figlio, che giocano come unico concorrente) hanno definito Omer permaloso. Benedetta ha invece definito Francesca noiosa.

Francesco Rana ha dato a Donatella della presuntuosa: "A volte sembri mio padre con quel tuo comandare a bacchetta". Grazia pensa che Simone sia falso, mentre Mattia ha definito Rasha un'opportunista, anche se ha spiegato che non voleva utilizzare quel determinato aggettivo: "Penso che tu sia ambigua".

Bena invece ha ricevuto le maggiori critiche da parte dei suoi compagni d'avventura, venendo definito opportunista, comodino, maleducato e poco trasparente.

La decisione dei telespettatori

Come annunciato dagli autori del GF, i telespettatori tramite un sondaggio hanno avuto la possibilità di dire se ogni concorrente sia stato onesto o meno.

Omer è stato considerato onesto dal 64% dei telespettatori, così come Rasha, Grazia, Benedetta e Ivana.

Al contrario Donatella, Francesco, Matteo, Giulia, Jonas, Francesca e Simone, Mattia, Flaminia e Bena sono stati ritenuti poco sinceri nei confronti dei loro compagni d'avventura. Dunque nella prossima puntata del reality show non è escluso che a questi ultimi concorrenti venga inflitta qualche penalità.

Il commento dei concorrenti

Terminato il gioco non sono mancate delle riflessioni da parte dei concorrenti.

Secondo Grazia Kendi, gli autori avrebbero chiesto sincerità per un motivo ben preciso: "Forse sui social i telespettatori si sono lamentati di noi e quindi vogliono vedere dinamiche diverse".

Anche Rasha e Flaminia si sono dette d'accordo con la concorrente toscana: "Magari ci trovano mosci".

Matteo ha invece sostenuto che all'interno di un reality tutti devono mostrarsi per come sono realmente, altrimenti non ha senso partecipare. La riflessione si è interrotta da uno scambio di opinioni tra Bena e Ivana, con quest'ultima che ha spiegato i motivi dell'aggettivo opportunista: "Non lo penso davvero, ma con te non mi trovo. Inoltre penso che non dai modo di parlare alle persone, perché parti in quarta".