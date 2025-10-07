Quella appena trascorsa è stata una notte un po' movimentata per alcuni concorrenti del Grande Fratello: Francesco, in particolare, ha attaccato Donatella e l'ha accusata di aver criticato il suo lavoro di vigile sin dal primo giorno. Mentre il ragazzo andava contro la coinquilina con parole piuttosto forti, la regia gli ha abbassato il volume del microfono e poco dopo ha cambiato inquadratura.

La sfuriata dopo la puntata

Ad una sola settimana dall'inizio del Grande Fratello, nella casa i nervi sono già tesissimi. Al termine della puntata che è andata in onda il 6 ottobre, infatti, diversi concorrenti si sono sfogati su quello che non gli è piaciuto di quello che è successo durante la diretta.

Francesco, per esempio, ha reagito male alla motivazione che ha dato Donatella quando l'ha nominato: nella notte, infatti, il ragazzo si è lamentato dell'atteggiamento ostile che la coinquilina avrebbe nei suoi confronti sin dal loro primo incontro.

"Mi ha detto che uso il distintivo per entrare a ballare, ha attaccato il mio lavoro e questa cosa mi manda in bestia. Dicendo queste cose non offende solo me, ma tutti gli agenti di polizia", ha detto il vigile prima che la regia censurasse il resto del suo discorso spostando l'inquadratura su altri abitanti della casa.

La nomination di Donatella

Francesco e Donatella non si sono presi sin dall'inizio, tant'è che si sono nominati appena ne hanno avuto l'occasione.

Lunedì scorso, per esempio, la casalinga pugliese ha votato il compagno d'avventura con molta leggerezza, come se non le pesasse affatto mandarlo a rischio eliminazione.

"Non ci sopportiamo, non ci tolleriamo e quindi lo nomino. Con me ha iniziato male", ha detto la concorrente del Grande Fratello quando le è stato chiesto di fare la sua prima nomination da quando si è trasferita nella casa più spiata d'Italia.

Un uomo lascerà il gioco lunedì 13 ottobre

Alla fine della seconda puntata del Grande Fratello, Simona Ventura ha svelato i nomi dei concorrenti che la prossima settimana rischiano l'eliminazione.

Gli inquilini più votati sono stati Giulio, Matteo e Omer, quindi uno di loro tre dovrà abbandonare la casa nel corso della diretta di lunedì 13 ottobre.

Durante la serata, inoltre, è stato letto il verdetto del primo televoto della nuova edizione del reality: dopo sette giorni, il pubblico ha scelto di rendere immuni Anita, Donatella e Domenico (i più votati e quindi i preferiti dei telespettatori dopo la prima settimana).

Al gruppo è stato anche offerto di incrementare il montepremi finale di 10mila euro se solo una persona si fosse offerta di vivere nel tugurio fino a lunedì prossimo, ma la proposta è stata rifiutata.