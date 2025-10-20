In attesa di una nuova puntata del Grande Fratello, all'ora di pranzo c'è stata un'incomprensione in cucina tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara a causa del budget ridotto della spesa per non aver superato una prova proposta dagli autori. La concorrente ha rimproverato la coinquilina per i troppi sprechi alimentari: "Non ci sei solo tu qui dentro".

Scintille in cucina tra Donatella e Francesca

I concorrenti si trovavano in cucina, quando Donatella ha avuto qualcosa da ridire a Francesca: "Dovevate usare il pecorino e lo potevate fare il giorno dopo visto che la spesa ci arriva il martedì sera.

Quindi o vi prendete la responsabilità e io mi tolgo dalla cucina, oppure si fa diversamente. Non ci sei solo tu qui dentro". La concorrente pugliese ha poi proseguito: "Qui ci sono dei ragazzi che mangiano tanto perché fanno sport, quindi io preferisco accontentare loro e non fargli mancare nulla". A quel punto Francesca ha cercato di spiegare alla coinquilina di aver compreso male le sue intenzioni, ma Donatella non ha sentito ragioni: "No, tu ti sei spiegata molto bene. Oggi potevate usare il parmigiano, mentre domani il pecorino per un'altra pasta". Benedetta Stocchi è intervenuta in difesa di Francesca e ha fatto una precisazione: "Volevamo fare il riso con i piselli oggi alle 18, in modo che al termine della puntata avevano già la cena pronta".

Flaminia, invece, si è detta d'accordo con Donatella: "In effetti, preparando il riso in bianco con i piselli risparmiamo un ingrediente". La conversazione si è conclusa con Donatella che ha punzecchiato Francesca: "Finalmente ci sei arrivata, perché io ho ben compreso".

Un’incomprensione in cucina genera scintille tra Donatella e Francesca 💥 #GrandeFratello



Guarda il video completo: https://t.co/RMWZAeBOlg pic.twitter.com/zLl5jSHnCH — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 20, 2025

Cosa pensano alcuni utenti del web

Sulla pagina X del GF, diversi utenti hanno commentato il botta e risposta tra Donatella e Francesca.

"Donatella dovrebbe impartire meno ordini in cucina, perché non sta a casa sua", ha sentenziato un utente.

Un altro l'ha criticata per il suo modo di parlare in dialetto: "Quando parla Donatella non si capisce una parola. Ma poi vogliamo dire che sta al GF e dorme in una stanza singola? Secondo me è tutto sbagliato". Al contrario, un utente ha punzecchiato Francesca: "Lei e suo figlio Simone sono insopportabili". Un telespettatore, invece, ha cercato di fare un'ipotesi sulla disponibilità di Donatella in cucina: "Secondo me vuole cucinare per tutti perché così nessuno la nomina". Infine, c'è chi ha fatto presente che in tutti questi anni di reality show, in cucina ci sono state diverse discussioni: "La cucina è il luogo dove i concorrenti litigano di più, ancora non capisco perché".