Nella casa del Grande Fratello, Giulia Saponariu è finita al centro delle polemiche a causa di una frase che allude alla furbizia degli abitanti della regione Campania. Tutto è iniziato da Giulio Carotenuto che ha ironizzato sul fatto di tenere gli occhiali da sole in casa in quanto possiede un certificato. La 19enne anziché glissare ha esclamato: "Hai un certificato falso, sei capace di farlo perché sei di Napoli".

La gaffe di Giulia

A 24 ore dal suo ingresso nella casa del GF, Giulia Saponariu ha già commesso diverse gaffe anche se involontariamente.

La prima riguarda una chiacchierata con Giulio Carotenuto, il dentista con tono ironico ha spiegato alla coinquilina di poter indossare gli occhiali da sole in casa perché in possesso di un certificato medico. Dal canto suo la 19enne è apparsa spiazzata e tra il serio e il faceto ha fatto un'allusione sugli abitanti della regione Campania: "Dai non ti credo. Secondo me hai un certificato falso. Tu sei capace di farlo, perché sei di Napoli. Sì sei napoletano, non ci credo che è vero il certificato".

A seguire la giovane concorrente ha commentato con Domenico D'Alterio la foto utilizzata dagli autori per presentarla al reality show: "La mia foto non mi piace, sembravo una down". Infine come se non bastasse, parlando di una ragazza che frequentava la sua stessa scuola alle superiori, Giulia ha sostenuto che avrebbe "meritato una lezione" visto che era solita sparlare di lei con le altre compagne di classe.

La reazione di alcuni utenti del web

Le frasi pronunciate da Giulia Saponariu non sono passate inosservate agli utenti di X.

"Iniziamo bene. La 19enne è da poco entrata al GF e già offende le persone con sindrome di down e i napoletani", ha affermato un telespettatore. Un altro ha aggiunto: "Nel 2025 trovo veramente fuori luogo che si utilizzino ancora questi luoghi comuni come la furbizia dei napoletani". Un altro utente ha commentato: "Dubito che Giulia possa subire la squalifica per una leggerezza. Non essendo abituata a stare in tv, si è lasciata scappare qualche parola proibita ma direi che possiamo passarci sopra". Infine un utente ha commentato: "Non penso che bisogna squalificare Giulia.

Al massimo qualche autore dovrebbe richiamarla in confessionale e farle capire che determinate parole sono off limits in un programma televisivo".

Chi è la Miss Reginetta d'Italia 2023

Giulia Saponariu ha 19 anni e nel 2023 è stata eletta Miss Reginetta d'Italia.

Entrando al GF, la giovane ha detto di avere una famiglia molto numerosa. Poi si è descritta come una persona allegra e generosa, ma anche molto permalosa.

Infine la ragazza spiegato di venire spesso definita "cringe" dai suoi fratelli e lei stessa ha ammesso di esserlo.