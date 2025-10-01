L'avventura di Giulia al Grande Fratello è iniziata in salita: nelle prime 24 ore all'interno della casa, infatti, la ragazza ha pronunciato frasi che molti hanno considerato infelici e al limite della squalifica. La concorrente ha tirato in ballo la sindrome di Down per criticare una sua foto, poi ha associato i certificati medici falsi al popolo napoletano, e infine ha raccontato di quando avrebbe voluto alzare le mani su una persona che non le andava molto a genio.

Le parole che non piacciono al pubblico

Sono diverse le frasi che Giulia ha pronunciato nella casa del Grande Fratello e che non sono piaciute ad una parte del pubblico.

In un video che sta circolando su X, ad esempio, la 19enne commenta la foto che è attaccata al suo microfono con queste parole: "Non mi piace, in quella foto sembro una down".

I concorrenti che hanno ascoltato quest'affermazione hanno fatto finta di nulla, ma sul web sono stati in molti a lamentarsi e a chiedere provvedimenti disciplinari nei confronti della ragazza.

giulia l’ossigenata ha appena usato la parola down per descrivere se stessa io trovo questo comportamento squallido pensando al mio cuginetto che ha questa sindrome e deve vedere questa ragazza schernirlo, cosa vogliamo fare @GrandeFratello @AlfonsoSignori1 @Codacons ???😔 pic.twitter.com/JKXWT2lqqv — sora lella (@smarginatvra) September 30, 2025

Le proteste degli utenti di X

La scelta di Giulia di tirare in ballo la sindrome di Down per un motivo piuttosto futile, ha fatto storcere il naso a diversi spettatori del Grande Fratello.

"Ha usato la parola down per descrivere sé stessa, io lo trovo squallido", "Il mio cuginetto ha questa sindrome, e lei non deve permettersi di schernirlo", "GF, cosa vogliamo fare?", "Signorini non avrebbe mai permesso una cosa del genere", "Che schifo", "Deve uscire subito", "Fuori", si legge su X in queste ore.

Ad onor del vero, c'è anche chi ha preso le parti della concorrente sostenendo che la sua sarebbe stata solo un'uscita infelice, quindi la squalifica sarebbe una punizione troppo severa.

Le altre gaffe di Giulia davanti alle telecamere

Ci sono anche altre parole che Giulia ha pronunciato nel corso delle sue prime 24 ore al Grande Fratello che non sono passate inosservate.

Nel commentare il fatto che Giulio indossasse gli occhiali da sole nella casa sostenendo che avrebbe avuto il permesso del medico, la giovane ha detto: "Non ti credo, ti sei fatto fare un certificato falso.

Sei capace, sei napoletano".

Nella notte, invece, la 19enne stava parlando del rapporto conflittuale che ha avuto con alcune compagne di scuola, e ad un certo punto ha affermato: "Loro sparlavano di me dicendo che saltavo le lezioni per passeggiare a Milano, ma in realtà ero a fare i casting. Quando incontravo quella che diceva queste cose pensavo - ora la meno -".

Insomma, sono già diverse le frasi di Giulia che hanno animato la discussione tra gli spettatori del reality, soprattutto tra quelli più severi che sono pronti a chiedere provvedimenti sin da subito nei confronti di chiunque incappi in uno scivolone.