Il Grande Fratello è appena partito e già riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico con un colpo di scena che nessuno si aspettava. Nel corso delle prime ore di convivenza, Giulia Soponariu - la concorrente più giovane di questa edizione – ha sorpreso coinquilini e spettatori raccontando un episodio drammatico della sua infanzia: 'Da bambina sono stata anche rapita. Non in Romania, ma qui in Italia'.

Una frase, detta quasi con leggerezza durante una chiacchierata con gli altri gieffini, che ha lasciato tutti spiazzati. I compagni hanno reagito con incredulità, qualcuno con imbarazzo, altri cercando di cambiare argomento per non spingerla a rivivere un ricordo tanto delicato.

Anche la regia, secondo diversi utenti che seguivano la diretta su Mediaset Extra, avrebbe scelto di “staccare” bruscamente, mostrando altre inquadrature.

Chi è Giulia Soponariu

Classe 2005, Giulia Soponariu ha 19 anni ed è nata a Torino da genitori di origine romena, stabilitisi in Italia circa vent’anni fa. Frequenta la facoltà di Economia e Statistica all’Università di Torino ma non è nuova al mondo dello spettacolo: ha lavorato come modella e, da giovanissima, ha fatto le prime esperienze come attrice in Romania. Nella clip di presentazione si era definita 'estroversa, autoironica e un po’ folle', pronta a portare leggerezza e ironia nella Casa.

Il racconto del rapimento ha però rivelato un lato della sua storia personale molto diverso da quello emerso finora.

Non ha fornito dettagli aggiuntivi, ma il solo accenno è bastato a scuotere l’ambiente.

Le reazioni dentro e fuori la Casa

Dopo la confessione, uno dei primi a intervenire è stato Simone De Bianchi, che le ha suggerito di non approfondire subito e di aspettare che fosse la conduttrice Simona Ventura a chiederle di raccontare la vicenda in una delle puntate serali. “Così potrai spiegarti meglio davanti a tutti”, ha commentato. Un invito accolto dalla ragazza, che si è fermata, quasi sorpresa lei stessa dall’aver condiviso così spontaneamente un ricordo tanto doloroso.

Sui social, intanto, la notizia ha iniziato a circolare velocemente. Molti utenti hanno sottolineato come gli autori abbiano preferito spostare l’attenzione altrove, probabilmente per gestire un contenuto delicato che richiede approfondimenti e verifiche.

“Ha appena detto che è stata rapita e hanno cambiato subito inquadratura”, ha scritto un utente su X.

Un precedente nella storia del reality

Non è la prima volta che il tema del rapimento entra al Grande Fratello. Nel 2006 il concorrente Augusto De Megni, che da bambino era stato sequestrato dalla banda della Magliana, raccontò la sua drammatica esperienza. In quell’edizione arrivò addirittura a vincere il reality. La memoria di quel caso ha contribuito a rendere ancora più forte l’impatto delle parole di Giulia, che inevitabilmente hanno riportato alla mente il passato della trasmissione.

Per Giulia il reality era iniziato come un gioco, un modo per divertirsi e vivere un’esperienza unica a 19 anni.

Ma questa improvvisa confessione rischia di cambiare completamente la percezione del pubblico nei suoi confronti. Da “ragazza ironica e un po’ folle”, come lei stessa si era descritta, ora appare anche come una giovane donna con un passato segnato da un episodio traumatico.