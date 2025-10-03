Giulio è sicuramente uno dei concorrenti più discussi della nuova edizione del Grande Fratello, quantomeno uno di quelli che si sta dando più da fare da quando è entrato nella casa. Dopo aver flirtato con Benedetta per giorni, ieri sera Giulio ha spiazzato tutti ammettendo un forte interesse per Anita: la dichiarazione dell'inquilino ha un po' sorpreso la ragazza, ma non i fan che hanno sempre pensato che starebbe giocando solo per avere spazio nel programma.

Le confidenze faccia a faccia

Quando sul web non si parlava d'altro che del flirt in corso tra Giulio e Benedetta, lui ha cambiato rotta e ha dichiarato un interesse nei confronti di un'altra coinquilina.

Mentre si trovava in giardino con Anita, il dentista ne ha approfittato per dirle l'idea che si è fatto su di lei e sulle sensazioni che prova da quando l'ha vista per la prima volta.

"Con te sento una connessione particolare", ha esordito il ragazzo.

Di fronte all'espressione un po' stupita della piercer, il concorrente del Grande Fratello ha aggiunto: "Con le persone che hanno sofferto e che sono riuscite a ripartire, ho spesso questa cosa. Leggo negli occhi la sincerità e la trasparenza. Mi piaci".

La giovane si è limitata ad ascoltare e ad annuire, come se non sapesse cosa rispondere a una dichiarazione che non si aspettava.

Il parere dei fan sui social

L'improvviso cambio di rotta di Giulio sta facendo discutere, soprattutto perché è avvenuto a pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello e quando sembrava che fosse interessato solo a Benedetta.

"Anita lo schifa, l'avevo letta bene", "Brava, stagli alla larga", "Lui non mi piace per niente", "Giulio è ridicolo", "Si sta facendo un sacco di film su Anita, fermatelo", "Scorretto", "Mi sta già antipatico", "Anita ha già detto alle altre che Giulio pensa di piacere a tutte, unica", "Lui se la mangia con gli occhi, ma non avrà mai questa ship", si legge su X da quando è emerso che Giulio sarebbe interessato ad Anita e non a Benedetta, come invece tanti avevano pensato fino a poche ore fa.

Primi approcci tra le mura della casa

A meno di una settimana dall'inizio del Grande Fratello, tra i concorrenti sono quindi nate le prime simpatie e anche i fan hanno cominciato a fare il tifo per qualche possibile coppia.

L'intesa e il continuo scambio di sguardi tra Anita e Jonas ha incuriosito una parte del pubblico, sicuramente più persone di quelle che si sono appassionate al flirt forse già naufragato tra Giulio e Benedetta.

Per il momento, però, gli inquilini si stanno ancora studiando ed è presto per capire se nascerà qualche storia d'amore da favola come quelle che hanno contrassegnato la scorsa edizione del reality.