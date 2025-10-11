Nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre, nella casa del Grande Fratello c'è stato l'ennesimo battibecco che ha coinvolto Grazia Kendi. Simone De Bianchi ha accusato la coinquilina di aver lanciato delle frecciatine sul suo conto e ha chiesto spiegazioni. In un secondo momento Grazia si è detta delusa da Giulio Carotenuto per essere rimasto in silenzio mentre veniva attaccata: "Non mi hai difesa".

Che cos'è successo

I concorrenti si trovavano in giardino a parlare, quando Grazia ha fatto una battuta ironica su Simone. Quest'ultimo, però, ha percepito il tutto come se fosse l'ennesima frecciatina, tanto che ha deciso di chiarire la questione con la diretta interessata: "È la quinta provocazione che mi fai".

Dal canto suo, Grazia ha precisato di non avere nulla contro il coinquilino, ma allo stesso tempo ha rincarato la dose: "Si vede che studi recitazione". A quel punto, è iniziato un faccia a faccia tra i due inquilini con ognuno che ha ribadito la sua versione dei fatti.

Critiche a Giulio da parte di Grazia

Il botta e risposta tra Grazia e Simone si è svolto sotto gli occhi vigili di Giulio Carotenuto anche se ha preferito non intervenire.

Successivamente Giulio ha esortato la coinquilina a vivere l'esperienza al reality show con più leggerezza: "Fatti scivolare le cose addosso. Cosa te ne importa". Inoltre il dentista ha tenuto a precisare a Grazia di aver preso le sue difese durante una chiacchierata con Simone, ma Grazia si è arrabbiata: "Mentre lui mi attaccava tu non mi hai difesa.

Sei rimasto lì in silenzio". Dal canto suo, Giulio ha spiegato che in quel frangente non aveva senso intervenire, perché Simone stava esponendo un suo punto di vista. La conversazione si è conclusa con la gieffina che ha deciso di tornare in casa, mentre Giulio le ha urlato: "Sei una bambina".

Cosa pensano gli altri concorrenti del Grande Fratello

Nella casa del GF ogni discussione coinvolge inevitabilmente altri concorrenti.

Donatella Mercoledisanto non ha avuto dubbi su quale parte schierarsi tra Grazia e Simone. Inoltre ha riservato una critica alla madre del ragazzo: "Francesca si intromette nelle cose del figlio. È già successo l'altra sera con Anita, ora con te". La concorrente pugliese ha poi lasciato intendere che affrontare l'esperienza al GF in coppia potrebbe essere un'arma a doppio taglio: "Se da un lato Simone e Francesca possono farsi forza nei momenti di debolezza, nelle discussioni possono solamente creare delle incomprensioni perché si sostengono a vicenda anche quando uno dei due ha torto".

Grazia ha invece ribadito il suo punto di vista: "Non ho mai provocato Simone, anche perché non ho motivo".