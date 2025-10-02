Sono passati pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello, ma nella casa i nervi sono già tesi. La scorsa notte Grazia ha perso la pazienza perché alcuni inquilini si stavano lanciando i cuscini in camera mentre lei cercava di dormire. Ha alzato la voce contro i compagni d’avventura, invitandoli a smetterla di disturbare chi voleva riposare dopo una giornata intensa.

Il rimprovero notturno

A circa 48 ore dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello, alcuni concorrenti hanno già mostrato segni di insofferenza: Matteo ha minacciato di lasciare la casa a causa del caos che ci sarebbe soprattutto di notte, e Grazia ha alzato la voce con chi le avrebbe impedito di riposare come avrebbe voluto.

La notte scorsa, la giovane ha perso il controllo quando si è accorta che alcuni coinquilini si stavano divertendo lanciandosi cuscini da un letto all’altro.

Non ha esitato a rimproverare chi disturbava lei e gli altri che volevano dormire: "Se vola un altro cuscino, ve lo infilo in bocca e lo faccio uscire dall'altra parte. Basta, dormite o divento pazza".

"Sembrate bambini di otto anni, dovete avere rispetto di chi vuole riposare. Non dormo da 24 ore e sono nervosa. Ora basta", ha concluso la ragazza.

Le opinioni degli spettatori

La sfuriata di Grazia non è passata inosservata, anzi sui social sono stati in molti a commentarla schierandosi dalla parte della ragazza o da quella degli altri concorrenti del Grande Fratello.

"Lei è la prima prescelta", "Verrà nominata tutte le settimane, ma noi la salveremo", "Ha ragione da vendere", "Che diva", "Io non la sopporto", "Se avesse partecipato all'edizione dell'anno scorso sarebbe impazzita, non dormivano mai", "La amo già", "Chi si crede di essere?", "Durerà poco lì dentro", "Restavi a casa tua e dormivi quanto volevi", "Deve calmarsi un po'", "Avrà anche ragione, ma per dormire poteva andarsene in vacanza non al GF", "Non la reggo", "Il rispetto si porta anche nei modi, e lei ha esagerato", questi sono i pareri contrastanti degli utenti di X su quello che è successo la notte scorsa all'interno della casa.

La lamentela per la cipolla nel cibo

In pochi giorni, Grazia ha già mostrato molto carattere: oltre a lamentarsi degli schiamazzi notturni dei compagni, la giovane concorrente del Grande Fratello ha discusso per l’eccessivo uso di cipolla in cucina.

La ragazza si è lamentata perché chi stava preparando il pranzo non avrebbe preso in considerazione la sua richiesta di non mettere la cipolla in tutte le pietanze, ma alla fine ha deciso di adattarsi per non dover discutere tutto il giorno.