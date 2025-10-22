Nel corso di un gioco proposto dagli autori del Grande Fratello, c'è stata l'ennesima discussione tra Simone De Bianchi e Grazia Kendi. Tutto è iniziato con il concorrente romano che ha accusato la 24enne di fingere per arrivare in finale. La replica della concorrente non ha tardato ad arrivare: "Speravi che uscissi in giardino a fare una scenata, ma non l'ho fatto".

Scintille tra Simone e Grazia

Durante il gioco proposto dagli autori, Simone ha stuzzicato Grazia: "Peccato che sul cartoncino non c'era scritto chi vince il programma, perché avrei fatto il tuo nome".

"Perché tu pensi che il mio problema sia vincere il programma?", ha domandato la concorrente.

A quel punto Simone ha affermato: "Si tesoro, perché tu guardi con gli occhi da spettatrice". Nel momento in cui Kendi ha chiesto quale fosse il problema, il concorrente romano ha proseguito: "Magari ti influenza vedere il programma con gli occhi da spettatrice". E ancora: "Ogni movimento che fai è scenografico. Peccato che quando inizierai a studiare davvero recitazione, capire cosa significa davvero recitare". "Se io fingessi avrei fatto un altro nome durante le nomination e tante altre cose. Io sono scenografica perché mi hanno insegnato così. Tu hai detto una cosa non vera perché volevi ferirmi nell'orgoglio e speravi che uscissi in giardino a fare una scenata, ma non l'ho fatto.

Sei finto, sono qui, vedi?", ha concluso Grazia.

avere una CONCORRENTE del genere in un’edizione di morti viventi é il regalo più grande che mi potessero fare.



GRAZIA🍬 SEI TU IL GRANDE FRATELLO, IL GRANDE FRATELLO SEI TU👑 #grandefratello pic.twitter.com/b6MHZQV3tp — ;☔️ (@NelNomedi_) October 21, 2025

Francesca dispensa consigli al figlio: 'Basta discussioni, fai il maturo'

Terminato il gioco, Francesca ha deciso di chiamare suo figlio Simone in disparte e le ha dato alcuni consigli su come comportarsi con Grazia: "Evitala. Al massimo nominala dall'inizio alla fine". Secondo la donna, se il figlio continua a punzecchiare la 24enne all'esterno del GF potrebbe essere visto lui dalla parte del torto.

Inoltre la donna ha aggiunto: "Basta discussioni, fai il maturo". D'accordo con sua madre, Simone ha accettato il consiglio e ha spiegato che da oggi in poi eviterà discussioni con Grazia.

Francesca e Simone sono madre e figlio e al GF concorrono come unico concorrente.

Cosa pensano gli utenti del web

Le continue discussioni tra Simone e Grazia sono state commentate da alcuni utenti del web su X.

"Grazia è la mia preferita. L'unica che ti fa un discorso serio, ma allo stesso tempo ti prende in giro senza che neanche te ne accorgi", ha detto un utente. Un altro ha commentato: "Avere una concorrente come Grazia in un'edizione dove sono tutti mosci, è linfa vitale". Tra gli utenti c'è anche chi si è schierato dalla parte di Simone: "Ha ragione, Grazia è sempre così plateale. Non l'ho mai sopportata dal giorno che ha messo piede in quella casa".