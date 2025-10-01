Nonostante qualche giorno fa sia iniziata una nuova edizione del Grande Fratello, l'attenzione dei fan del reality è ancora focalizzata su alcuni ex concorrenti, in particolar modo su Helena Prestes e Javier Martinez. In queste ore è stata pubblicata la campagna pubblicitaria per la quale i due innamorati hanno fatto da testimonial per lo stesso brand.

Continua il successo degli Helevier

Sono passati più di cinque mesi dalla fine della loro esperienza al Grande Fratello, ma Helena e Javier continuano a stare al centro dell'attenzione sia per il loro rapporto sentimentale che per il successo che stanno avendo nel lavoro.

In questi giorni, i fan della coppia hanno esultato per un progetto che li vede testimonial dello stesso brand di abbigliamento; sia sul sito del marchio che nelle vetrine di alcuni negozi, infatti, si possono vedere le foto che gli Helevier hanno scattato per pubblicizzare tute e altri capi sportivi.

Per la prima volta da quando hanno concluso l'avventura tra le mura più spiate d'Italia, Prestes e Martinez hanno lavorato insieme e i loro sostenitori stanno gioendo per questo importante traguardo.

I commenti dei fan su X

Il successo di Helena e di Javier sembra inarrestabile, e chi li segue sui social non può che esserne felice.

"Sono in vetrina a Napoli, bravi fatturate", "Che belli i nostri ragazzi", "Semplicemente favolosi", "Rimarranno sempre i più rilevanti", "Wow, che soddisfazione", "Adoro", "Super fiera di loro", "Loro possono fare questo e altro", "Non potevano scegliere meglio per questo sponsor", "Che potere questa coppia", "Bellissimi", "Il meglio", si legge su X da quando qualcuno ha postato le foto della vetrina di un negozio di Napoli interamente dedicata ai protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello.

La reunion con Luca Calvani per le nozze con Alessandro

Nei giorni scorsi si è parlato di Helena e di Javier per la loro presenza ad un evento molto importante: gli Helevier, infatti, sono stati tra i pochi ex del Grande Fratello che hanno partecipato alle nozze di Luca Calvani.

Questa settimana, infatti, l'attore ha sposato il compagno Alessandro in Toscana; dei tanti concorrenti con i quali ha condiviso l'esperienza al GF ha invitato soltanto: Helena Prestes, Javier Martinez, Stefania Orlando e Amanda Lecciso.

Helena durante l'esperienza svolta al Grande Fratello ha stretto un bellissimo rapporto di amicizia con Luca Calvani che tutt'ora continua a coltivare.