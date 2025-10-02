Lunedì scorso è iniziata una nuova edizione del Grande Fratello, ma l’attenzione resta su una delle coppie nate nella casa alcuni mesi fa: quella formata da Javier Martinez e Helena Prestes. Come anticipato dal profilo Instagram di Verissimo, tra gli ospiti della puntata del 5 ottobre ci saranno proprio loro. Alla festa per i 30 anni di Chi Magazine, i due hanno anticipato che presto faranno un annuncio, che potrebbe arrivare proprio durante l’intervista con Silvia Toffanin.

Un nuovo appuntamento con gli Helevier

Sono passati alcuni mesi dall'ultima apparizione di Helena e Javier su Canale 5, quella a Verissimo subito dopo l'uscita di lei dalla casa del Grande Fratello, quindi verso la metà di aprile.

In queste ore, però, i profili social del programma condotto da Silvia Toffanin hanno anticipato che domenica 5 ottobre la coppia sarà di nuovo ospite per un'intervista esclusiva e speciale.

domenica Javi ed Hele saranno presenti nella puntata di Verissimo, dalle ore 16:00 su canale 5.🫠🤍#javi7 #helevier https://t.co/CHrGiOZpsV pic.twitter.com/hPrlPt7fLM — 𝒜sia 🪷 j7. ༄ (@asiaobriien) October 2, 2025

I fan degli Helevier devono aspettare solo pochi giorni per rivedere i loro beniamini in tv e soprattutto per scoprire cosa racconteranno alla conduttrice.

Si vocifera che potrebbero stupire tutti con un annuncio, magari qualcosa che riguarda la loro storia d'amore da favola o i progetti che stanno facendo per il loro futuro insieme.

Lo spoiler alla festa di Chi Magazine

Il 1° ottobre, Helena e Javier hanno partecipato alla festa per i 30 anni di Chi Magazine che c'è stata a Milano e che è stata organizzata da Alfonso Signorini, e in quest'occasione hanno anticipato che presto condivideranno con i fan una novità importante.

Da alcune ore, sul web non si parla d'altro che dell'annuncio che faranno gli ex concorrenti del Grande Fratello e ci si chiede se questo accadrà nel corso della loro ospitata a Verissimo.

Non è da escludere che i due possano svelare a Silvia Toffanin quest'informazione che hanno tenuto per loro fino a questo momento, qualcosa che potrebbe riguardare sia la loro professione che la vita di coppia.

L'attesa dei fan

Tra pochi giorni andrà in onda l'intervista di Helena e Javier a Verissimo (che dovrebbe essere registrata in queste ore), ma nel frattempo i loro fan stanno contando il tempo che manca al ritorno in tv dei loro beniamini.

"Domenica li rivediamo su Canale 5, finalmente", "Sono più innamorati e complici che mai", "Chissà se condivideranno con noi qualche novità", "Non vedo l'ora", "Che bello", "Aspetto solo questo momento", "Mi sono mancati", si legge su X da quando è arrivata la conferma che gli ex concorrenti del Grande Fratello saranno ospiti della puntata del people show il 5 ottobre.