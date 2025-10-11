Un anno fa Helena Prestes era nella casa del Grande Fratello mentre oggi è spettatrice di un'edizione molto diversa da quella alla quale ha partecipato. Nelle scorse ore la modella ha chiesto ai suoi follower cosa pensano del concorrente Giulio, e da lì è nato un botta e risposta che ha appassionato molti: la 35enne, ad esempio, ha giustificato gli ascolti non esaltanti della nuova edizione con l'assenza di Alfonso Signorini alla conduzione.

La chiacchierata a distanza con i follower

Il 10 ottobre Helena ha sorpreso i suoi follower chiedendo: "Cosa ne pensate di Giulio del Grande Fratello?".

Cosa ne pensate di Giulio? #gf — helenaprestes 🐅 (@helenaprestes) October 10, 2025

Questa domanda ha dato il via ad una serie di commenti sia pungenti che ironici, tant'è che qualcuno ha scritto alla modella che il dentista assomiglierebbe al suo fidanzato Javier.

Quando un'utente le ha fatto notare che la nuova edizione del reality non starebbe riscuotendo molto successo, Prestes ha risposto: "E chi lo guarda senza Alfonso Signorini? Cosa ti aspetti?".

La protagonista della scorsa stagione, dunque, sembra avere le idee piuttosto chiare sul perché il programma starebbe facendo fatica a entrare nel cuore del pubblico: l'assenza dello storico conduttore si starebbe facendo sentire sin dalle prime puntate di quest'edizione.

Le opinioni degli utenti di X

L'esperienza di Helena al Grande Fratello è rimasta nel cuore di moltissime persone, le stesse che si stanno rifiutando di guardare la nuova edizione perché non la reputano all'altezza di quella precedente.

"Brava, e chi lo guarda più?", "Senza di te e senza Javier non ha più senso", "Ci annoiamo senza di voi dentro la casa", "Senza di voi e senza Alfonso Signorini non è la stessa cosa", "Ci mancate tutti", "Il problema non è Simona Ventura, che è anche brava, ma i concorrenti che non suscitano emozioni", "Tutto noioso", "Per me il GF è finito il 31 marzo 2025", "Anche a noi manca Alfonso", "Non ci sono persone interessanti nel cast", sono alcune delle risposte che Prestes ha ricevuto su X l'altra sera.

Nessuna chiusura anticipata per il reality

L'edizione 2025 del Grande Fratello è iniziata da quasi tre settimane e sul web già si parla di ascolti non soddisfacenti.

La seconda puntata è stata seguita da meno di 2 milioni di spettatori, e per alcuni questo potrebbe essere un campanello d'allarme per il futuro del reality.

Gabriele Parpiglia, però, ha escluso una possibile chiusura anticipata del programma a causa dello share, anche perché questa stagione non starebbe costando molto alla rete e quindi non avrebbe senso farla finire prima del previsto (la finale dovrebbe svolgersi nella seconda metà di dicembre, a ridosso del Natale).