A quasi tre settimane dall'inizio del Grande Fratello, Jonas si è sbilanciato sulla concorrente che lo incuriosisce di più. In un daytime andato in onda l'11 ottobre, è stato mostrato il confessionale nel quale il ragazzo ha ammesso di provare un'attrazione per Anita. Il modello, però, pensa che la coinquilina sia molto frenata e per questo non sa se la corteggerà o se preferirà esserle solo amico.

La confidenza sulla curiosità per Anita

Nella casa del Grande Fratello stanno nascendo le prime simpatie, e a rompere gli indugi è stato Jonas in un confessionale che ha rilasciato di recente.

Quando gli è stato chiesto quale concorrente lo incuriosisce, il modello ha risposto: "Anita mi piace, mi interessa, mi attira. Lei è un po' troppo con le mani avanti, è impostata. Secondo me lei ha molta paura di soffrire, di fare la cosa sbagliata. Non so, le donne a volte sono volubili. Non la vedo ben disposta, ha tante cose dentro. Io sono buono e non voglio far soffrire nessuno, per questo devo scegliere bene".

Il protagonista del reality vorrebbe avvicinarsi di più alla coinquilina ma la vede frenata e questo lo fa riflettere sul comportamento che deve avere per non rovinare il loro rapporto tra le mura più spiate d'Italia.

La gioia degli utenti di X

Le dichiarazioni di Jonas su Anita hanno reso felici le tante persone che tifano per questa coppia sin dall'inizio di quest'edizione del Grande Fratello.

"Come stiamo dopo questo confessionale?", "Gli piace ma deve allungare il brodo, perché?", "Tempo al tempo, le cose lente sono le più belle e vere", "Allora non siamo visionarie", "Ho sentito bene?", si legge su X da quando è stato trasmesso in tv il daytime in cui il modello si è esposto parlando di un interesse nei confronti della piercer del cast.

L'hashtag per la coppia

Jonas e Anita sono gli unici concorrenti di quest'edizione del Grande Fratello che hanno già un hashtag di coppia.

A quasi tre settimane dal via, i fan hanno deciso di ribattezzare questo duo i "jonita" (l'unione dei nomi dei due inquilini della casa) con la speranza che prima o poi potranno diventare qualcosa di più che semplici amici.

La scorsa stagione del reality di Canale 5 sarà ricordata anche per i tantissimi hashtag che gli spettatori hanno creato per i vari rapporti sentimentali e amichevoli che sono nati tra le mura più spiate d'Italia: gli Helevier (Helena e Javier), gli Shailenzo (Shaila e Lorenzo), le Zelena (Zeudi e Helena), gli Shavier (Shaila e Javier), i Tommavi (Tommaso e Mariavittoria), i Chiaronso (Chiara e Alfonso), i Mavonso (Mariavittoria e Alfonso), gli Zevier (Zeudi e Javier), gli Helenzo (Helena e Lorenzo).