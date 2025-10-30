Nel pomeriggio di oggi 30 ottobre al Grande Fratello, Jonas Pepe ha raggiunto Omer Elomari in giardino e ha lasciato intendere di voler mettere un freno ai loro dissapori. Nonostante le buone intenzioni del modello romano, il concorrente siriano si è detto in disaccordo poiché crede che i due siano come due rette parallele che non s'incontreranno mai: "Tra me e te non ci sarà mai pace".

Jonas fa un passo verso Omer, ma quest'ultimo solleva dubbi

Oggi, Jonas si è avvicinato a Omer e ha lasciato intendere di voler deporre l'ascia di guerra.

Il modello ha esordito: "Chi vuole la guerra?

È una parola troppo forte". A seguire il diretto interessato ha spiegato che non intende più stuzzicare l'inquilino per provocare una sua reazione. Al contrario Pepe intende vivere in modo pacifico e senza più provocare Omer. Dal canto suo quest'ultimo non è sembrato credere nelle buone intenzioni di Jonas: "Tra me e te non ci sarà mai pace". Elomari ha spiegato che le parole "pace" e "guerra" sono esagerate all'interno di un reality show, ma al tempo stesso è convinto che tra lui e Jonas non ci sia feeling. Dunque ognuno farà il suo percorso ma non per questo diventeranno amici, semplicemente si limiteranno ad una convivenza pacifica. Prima di abbandonare la conversazione Pepe ha accettato la presa di posizione del coinquilino e ha concluso: "Va bene, rimaniamo così".

Jonas ha cambiato versione 20 volte in un mese: prima gli ha fatto la guerra, poi ha chiesto una tregua, subito dopo ha deciso che non potevano essere amici perchè fuori l'avrebbe menato, ora vuole di nuovo la pace. Omer è l'unico coerente #GrandeFratello pic.twitter.com/huqXJkoXIx — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) October 30, 2025

I dubbi di alcuni telespettatori

Su X, diversi utenti hanno sollevato dubbi sul gesto distensivo di Jonas Pepe.

"Furbo Jonas. Dopo aver letto i commenti positivi dei telespettatori tende la mano a Omer", ha commentato un utente. Un altro ha aggiunto: "Come mai dopo aver detto che fuori dal GF lo avrebbe picchiato, ora Jonas vuole la pace con Omer?". Tra gli utenti c'è anche chi ha criticato il concorrente siriano: "Che pesantezza".

Un altro utente anche ha detto: "Certo che Omer potrebbe essere meno spocchioso nei confronti di Jonas".

Grande Fratello: anticipazioni puntata 30 ottobre

Stasera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del GF.

Stando alle anticipazioni diffuse sul sito ufficiale, Valentina torna nella casa per un confronto con il suo compagno Domenico. Ma non è tutto, perché la donna sembra che sia destinata a restare nella Casa del Grande Fratello come concorrente. Simone a distanza di tempo avrà modo di rivedere suo padre. Omer e Jonas sembrano essere i leader della casa e di conseguenza gli altri inquilini hanno deciso dalla parte di chi stare. Poi ci sarà la spazio per il verdetto del televoto e il concorrente meno votato sarà il primo candidato all'eliminazione della prossima puntata. Infine come di consueto ci saranno le nomination.