Negli ultimi giorni Jonas è stato spesso al centro dell'attenzione per come ha parlato delle donne del gruppo, soprattutto di quelle con le quali vorrebbe avere un flirt. L'altra sera, il concorrente del Grande Fratello ha confidato a Domenico che vorrebbe conoscere meglio Rasha, ma Grazia lo tenterebbe indossando magliette molto scollate. Le parole del giovane hanno suscitato l'indignazione della maggior parte dei fan del reality.

Il commento che non piace al pubblico

Nell'ultima settimana, Jonas ha lasciato intendere che la coinquilina che lo incuriosisce di più è Rasha, per questo ha allontanato Giulia dicendole che tra loro ci può essere solo un'amicizia.

Il modello, però, è consapevole che non sarà facile conquistare la concorrente: non sa se inizierà a corteggiarla o se sposterà la sua attenzione su un'altra ragazza che lo attrae molto fisicamente.

Qualche ora fa, inoltre, ha parlato in modo piuttosto esplicito delle sue sensazioni e di come vorrebbe comportarsi nei prossimi giorni.

"Io conoscerei Rasha, ma ho gli ormoni a palla e Grazia mi tenta sempre con il suo décolleté", ha confidato Jonas a Domenico, pochi secondi dopo che Grazia si è allontanata dal letto dove stavano conversando tutti e tre insieme.

Le dure critiche degli spettatori

Le parole di Jonas non sono piaciute alla maggior parte dei fan del Grande Fratello, gli stessi che hanno deciso di esporsi per criticarlo per quello che dice sulle donne della casa.

"Che ratto", "Deve stare lontano anni luce da tutte, anche da Grazia", "Ne sta dicendo una dietro l'altra, vogliamo rimproverarlo in diretta o no?", "Ma vi rendete conto di come è stato idealizzato all'inizio?", "Se in puntata non mostrano tutto quello che ha detto Jonas sulle ragazze, si meritano il 5% di share", "Un tempo esisteva la vergogna", "Ma gli autori pensano che questa dinamica sarebbe interessante?", "Dovrebbero dargli una bella ridimensionata, non è la prima volta che dice cose del genere", "Sempre più lercio", "Orrore", "Che schifo di persona", si legge su X.

In arrivo una nuova puntata

Lunedì 20 ottobre andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello, e i fan sperano che uno degli argomenti della serata sarà il comportamento di Jonas nei confronti della maggior parte delle donne del cast.

In settimana, Jonas ha pronunciato parole ineleganti verso Grazia, Rasha e Giulia, le coinquiline con le quali potrebbe avere un flirt all'interno della casa.

Il giovane, inoltre, sembra aver già dimenticato Anita, con la quale ha avuto un feeling molto forte all'inizio dell'avventura.