Anita e Jonas hanno cenato da soli in una zona riparata della casa, e sono stati i fan del Grande Fratello a dare loro questa possibilità votandoli come la “ship” preferita di questa edizione. Nel corso della chiacchierata, però, Jonas ha espresso più di qualche perplessità nei confronti della coinquilina e del suo improvviso interesse. Sui social, Sonia Bruganelli ha lasciato intendere di essere d’accordo con il concorrente e, nella puntata del 30 ottobre, potrebbe confermarlo.

Lo scetticismo sul cambio di rotta di Anita

Anita è davvero interessata a Jonas?

Questa è la domanda che si sta facendo il pubblico del Grande Fratello da qualche giorno, per la precisione da quando la ragazza è rientrata nella casa dopo la scomparsa della mamma.

Nei giorni scorsi, però, anche il modello ha dubitato della coinquilina e gliel'ha fatto presente al termine della cena che hanno potuto consumare in quanto coppia preferita del pubblico.

"Per me è troppo, è talmente troppo che mi sento preso in giro", ha detto il ragazzo senza girarci troppo intorno.

"Ti senti preso in giro da me, e perché?", ha replicato immediatamente la ragazza.

"Perché ti sei esposta troppo, non me l'aspettavo", ha spiegato Jonas alla compagna d'avventura.

"Ma io non mi sono esposta, sei tu che sai leggermi", è stata la risposta della giovane.

Il post di Sonia Bruganelli prima della puntata

Jonas ha qualche dubbio sull'interesse che Anita avrebbe nei suoi confronti, e sembra non essere l'unico.

A poche ore dall'inizio della puntata del Grande Fratello del 30 ottobre, Sonia Bruganelli ha postato su X il video in cui Jonas dice di sentirsi “un po’ preso in giro” da lei.

Il gesto dell'opinionista potrebbe anticipare il pensiero che esporrà in diretta, ovvero che Anita starebbe cavalcando l'onda di una ship di cui sarebbe a conoscenza da quando è uscita dalla casa per dare l'ultimo saluto alla mamma.

Le opinioni degli spettatori

I Jonita (così è stata ribattezzata la "coppia" Jonas-Anita sui social) sembrano convincere solo una parte del pubblico del Grande Fratello.

"Da quando è rientrata nella casa, Anita ha riportato tante cose del fuori e sa come muoversi. Basta proteggerla", "Questa ship è fasulla e lei sta forzando la mano perché sa che c'è un fandom che può aiutarla ad andare avanti nel gioco", "Sonia devi asfaltare questa donna che sta creando una cosa finta pur di accaparrarsi più fan possibili", "Anita è furba, ha letto tutto quando era fuori ed è rientrata con l'obiettivo di farsi la ship", "Le coppie create a tavolino non piacciono al pubblico", si legge su X.